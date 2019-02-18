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    У світі

    Трамп збирається поїхати в Японію на зустріч з Абе

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    Трамп збирається поїхати в Японію на зустріч з Абе

    Трамп не відвідував Японію з листопада 2017 року

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається відвідати Японію з офіційним візитом в травні 2019 року.

    Про це повідомляє газетаSankei.

    За даними газети, в даний час японський уряд займається опрацюванням візиту Трампа. Очікується, що глава Білого дому проведе переговори з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Візит американського лідера триватиме з 25 по 28 травня.

    Планується також зустріч Трампа з новим імператором Японії Нарухіто, який повинен зійти на престол 1 травня. Таким чином президент США стане першим іноземним лідером, який удостоївся аудієнції у нового імператора.

    У неформальній частині зустрічі лідери зіграють в гольф і відвідають виступи по сумо.

    Відзначимо, що Трамп не відвідував Японію з листопада 2017 року.

    США президент уряд
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