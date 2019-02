В машинах Tesla з'явився «собачий режим»

Нова функція підтримує комфортний рівень температури в закритому автомобілі протягом багатьох годин, навіть коли він не працює

Компанія Tesla впровадила в своїх електромобілях спеціальний режим Dog Mode, покликаний забезпечити комфортні умови для перебування домашніх тварин в салоні авто.

Про це пише ITC.

Як зазначається, режим був розроблений на прохання автовласників. «Іноді буває важко визначити, чи працює електромобіль. А це може викликати занепокоєння, якщо в автомобілі знаходяться собаки, і не видно, що працює кондиціонер. Новий режим дозволяє усунути цю проблему», - пише видання.

Нагадаємо, в 2016 році Tesla в одному з оновлень прошивки впровадила функцію Cabin Overheat Protection. Вона дозволяє подбати про комфорт дітей і домашніх тварин, які залишилися в припаркованому автомобілі.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53