Трамп закликав Європу прийняти 800 ісламських бойовиків

Президент зазначив, що США можуть звільнити ісламістів, якщо європейські союзники не підуть їм назустріч

Президент США Дональд Трамп у суботу, 16 лютого, закликав країни ЄС прийняти 800 бойовиків «Ісламської держави», яких захопили американські військові. У серії твітів він зазначив, що США можуть звільнити ісламістів, якщо європейські союзники не підуть їм назустріч.

«Сполучені Штати просять Великобританію, Францію, Німеччину та інших європейських союзників прийняти понад 800 бойоків ІД, яких ми захопили у Сирії та віддати під суд... Халіфат готовий впасти. Альтернатива не добра, адже ми будемо змушені звільнити їх... США не хочуть бачити, як ці бойовики ІД потраплять до Європи... Ми робимо і витрачаємо так багато - час для інших зголоситися та взятися за роботу, яку вони також здатні виконати. Ми виходимо після 100-відсоткової перемоги над халіфатом», - написав Трамп.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........