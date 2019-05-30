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    В WikiLeaks заявили про погіршення здоров’я Ассанжа

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    <p>Чергові слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа відбудуться у четвер</p> - В WikiLeaks заявили про погіршення здоров’я Ассанжа

    Чергові слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа відбудуться у четвер

    Ассанж був переведений в лікарняне відділення в'язниці Белмарш

    Стан здоров'я засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа викликає побоювання, він переведений в лікарняне відділення в'язниці Белмарш.

    Про це повідомляє організація в своєму Твіттері.

    «WikiLeaks серйозно стурбована станом здоров'я Джуліана Ассанжа, який був переведений в лікарняне відділення в'язниці Белмарш. Здоров'я Ассанжа вже значно погіршилося після семи років перебування всередині посольства Еквадору в умовах, несумісних з базовими правами людини», - говориться у заяві організації.

    Наголошується, що за сім тижнів перебування Ассанжа у в'язниці його здоров'я продовжило погіршуватися, і він сильно схуд.

    «Рішення керівництва в'язниці перевести його в лікарняне відділення говорить саме за себе», - підкреслюється в заяві.

    Чергові слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа відбудуться у четвер в магістратському суді лондонського округу Вестмінстер.

    Нагадаємо, 1 травня Ассанжа ув'язнили на 50 тижнів в Британії, за те, що він переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.

    11 квітня його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

    Джерело: Интерфакс

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