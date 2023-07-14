Протести у Франції. Як російська пропаганда підпалює Париж

Москва чекає на перемогу ультраправих в Європі

Російська пропаганда присвятила значну увагу заворушенням у Франції, які спалахнули у ніч на 28 червня. І поки на вулицях французьких міст було неспокійно, рашисти запускали феєрверки маніпуляцій в інформаційний простір.

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Кремлівський режим зловтішався та намагався компенсувати свої іміджеві втрати після путчу Пригожина. Російські пропагандисти пророкують конфлікт між ідеями мультикультуралізму та націоналізму, який розірве Європу. Та радіють, що цьому сприятиме навала емігрантів в Європу.

Наведемо меседжі та наративи пропаганди, які вона застосувала під час заворушень:

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Сутички є свідченням занепаду західної цивілізації.

У Франції громадянський розкол по лінії нащадки вихідців з колишніх колоній проти націоналістичної Франції. Це наслідки «брудних колоніальних сторінок Парижа».

До напливу мігрантів призвели операції НАТО та підтримка України.

Буде націоналістична відповідь Франції. Слідом за нею криза прийде в Італію та Німеччину, у цих та інших країнах до влади прийдуть ультраправі.

У Франції в сутичках була помічена зброя, яку Захід постачав в Україну. У заворушеннях також брали участь «майданівці-бандерівці».

На Заході мітинг розганяють силою, а Росію за аналогічні дії лицемірно критикують.

Підтримкою України Франція заслужила погроми у своїх містах.

Сутички спровокували фінансисти США, які таким чином хочуть економічно підірвати Європу.

Персональні випади проти Макрона

При цьому росіяни персонально атакували президента Франції Еммануеля Макрона. «У чому причина такої нестабільності у Франції? Відповідь криється в політиці чинного президента Макрона, – писав голова Держдуми Володін. – Довіра до Макрона падає. Рейтинги опустилися до мінімальної позначки. І якби вибори президента проходили зараз, то їх би виграла Марін Ле Пен».

Через Telegram поширювали відео Макрона з коментарем, що він розважався на концерті в Елтона Джона тоді, коли в країні почалися заворушення. Також демонструвалося відео зі спалюванням протестувальниками опудала з фото Макрона з коментарем: «У Франції продовжуються публічні «страти» президента Макрона».

Пропаганда нападала і на всю систему влади у Франції в цілому, переконуючи, що протести стали наслідком того, що та «не чує народ».

Експрезидент РФ Медведєв у притаманній йому манері написав в Twitter: «Макрон кілька разів казав, що він на боці України. Можливо, настав час покласти край цьому словесному проносу і стати на бік Франції». У Telegram Медведєв з приводу подій у Франції цитував Гоголя: «Нічого не бачу. Бачу якісь свинячі рила замість облич, а більше нічого…».

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Патруль зупинив 17-річного алжирця Наеля за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його. Це спровокувало масові протести фото: Reuters

РФ чекає на руйнівний конфлікт між мультикультуралізмом та націоналістами

Основна лінія пропаганди – представити суспільний лад Заходу як його фатальну вразливість. Мовляв, це все невдала міграційна політика, мультикультурність, яка провалилась, а Європа втратила свою культуру. Російська пропагандистка Олена Кондратьєва-Сальгеро, яка працює у Франції, заявила, що нинішні події використовуються всіма лівими країни, щоб піднімати людей. За її словами, ці сутички «дозволили нарешті практично у всіх телеканалах в прямих етерах називати речі своїми іменами – ті, які були абсолютними табу – це дуже добре».

Пропагандист Соловйов цитував французького політика Ніколя Дюпон-Егнан (Nicolas Dupont-Aignan), який, за інформацією українських журналістів видання Texty системно поширює російські наративи. Політик заявив, що «Франції необхідно залишити Шенгенську зону, щоб не допустити нових заворушень».

Генрі Сардарян, декан факультету управління та політики МГІМО в етері російського телебачення заявив, що це «провал політики відкритих дверей, політики інтеграції: якщо ви знищуєте власну культуру, то інтегрувати людей нема куди. Це прощання з ілюзією, що Європа може бути плавильним котлом і всіх приймати, це поразка політики мультикультуралізму. Це поразка тієї політичної системи, яка склалася у Франції. Але хай ніхто не зациклюється на Франції, бо те саме скоро буде відбуватися і в Італії, і в ФРН. Практично у всіх великих країнах, де є проблеми з нелегальною міграцією, ми скоро побачимо таку ситуацію. …По території всієї Європи відбуваються катастрофічні проблеми. В Італії є острів Лампедуза… За ці три дні туди прибуло мігрантів у 20 разів більше, ніж в середньому за 22 рік. ...Влада не спроможна з цим впоратися. …Дуже скоро і у Франції, і в Італії ми побачимо зростання ультраправого радикалізму. Бо коли ви, як у Франції, бачите як спалюють будинки, цілі вулиці, то природна реакція середньостатистичного виборця – це європейська традиція – коли людям страшно, вони голосують за правих, коли дуже страшно – за ультраправих. Ми побачимо великий крен у цих державах у бік радикальної та маргінальної політики».

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький також зробив акцент на нелегальних мігрантах і заявив: «Збільшення потоку біженців та нелегальних мігрантів до країн Старого Світу безпосередньо пов'язане із вторгненнями коаліцій НАТО до Іраку, Лівії, Сирії, а також підтримкою неонацистського режиму в Україні. Керівництво Франції загралося у допомогу Україні і зовсім забуло про свою країну, в якій накопичилося безліч проблем».

Спікерка МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу, який відбувся 28 червня, відразу наступного дня після першої ночі заворушень, звинуватила Францію в неоколоніалізмі, у звичний для неї спосіб відзеркаливши звинувачення проти Росії та її поведінку в країнах Африки. «Світова громадськість пам'ятає про брудні сторінки колоніальної політики Парижа, що прагне і сьогодні експлуатувати ресурси континенту, маскуючи свої неоколоніальні методи та схеми фальшивою риторикою та уявною турботою про добробут африканців». Так вона реагувала на слова Еммануеля Макрона про те, що Росія «єдина колоніальна держава 21 століття», яка веде імперіалістичну війну та дестабілізує країни Африки.

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На брифінгу 6 липня Захарова натякала, що насильство почалося через шовінізм поліцейських та зростання расизму у Франції. «Не допустимі будь-які форми поліцейського насильства щодо громадян, тим більше, якщо воно вмотивоване етнічною приналежністю людини. Не можна не звернути увагу на загальне зростання останнім часом у Франції ксенофобії, ворожого ставлення до мігрантів, проявів антисемітизму. Французька влада має серйозно перейнятися радикалізацією суспільства, яка зростає. І уважно ставитися до зростання ксенофобських та расистських настроїв в країні».

Водночас пропаганда наче підказувала французам відповідь, цитуючи Марін Ле Пен: «У той час, як нашу країну пограбували, перед економічним і судовим хаосом, чи погодитеся ви, що відповідь може бути тільки одна – націоналістична?»

За цими наративами видно, як російська пропаганда одночасно просуває дві протилежні позиції для їх зіштовхування та радикалізації.

З одного боку, націоналістичний меседж про провал мультикультурності та недолугу емігрантську політику, зокрема, через НАТО, а з іншого – протилежний інтернаціональний, про зростання ксенофобських та расистських настроїв та «колоніальну провину», в цьому випадку, Парижа. Зрозуміло, що Москві байдуже на будь-який принцип, крім одного – просування свого домінування через сіяння хаосу та послаблення інших. Можна припустити, що путінізм і далі спробує розіграти расистську карту, роздмухуючи міжетнічні конфлікти.

Нав’язується думка, що Франція заслужила погроми в своїх містах через підтримку України. Ведучий Гія Саралідзе «спалював мости» з Францією та зображав «праведний гнів» – чому та не дає Росії спокійно знищити Україну: «Коли вони посилають зброю, яка вбиває наших людей на Донбасі і наших солдатів – ніякої емпатії, чим гірше – тим краще. Нехай горить. Париж, Ліон, Нанте – нехай горять. Немає жодного співпереживання. Всі ідеалістичні картинки, які викликали розповіді про Францію, французька література – вони у минулому».

Хулігани зі зброєю з України

Пропаганда спробувала притягнути сюди ж фейк, який би прямо підривав допомогу Україні. Він був піднятий на досить високий рівень, адже заяву про це зробила Захарова: «Я підкину ще одну тему до роздумів в Парижі. Зброя, яка була поставлена Києву, опиняється в руках тих самих протестувальників і застосовується проти поліції там у Франції».

Протестувальники пограбували кілька магазинів зброї у Парижі. Також вони відчинили клітки у зоопарку і випустили тварин. На вулицях міста були помічені зебри, мавпи, коні та леви фото: Le Figaro

Меседж відпрацьовували й інші канали дезінформації. Так, «воєнкор» Олександр Коц, міфотворець про «славетних гостомельських богатирів» з-під Києва в березні 2022 року, цитував французького проросійського політика Еріка Земмура (той також перебуває в базі українських журналістів-розслідувачів як агент впливу РФ в Європі). «Сьогодні, в умовах конфлікту в Україні та безконтрольного обігу зброї, відправленої НАТО на допомогу Україні, очевидно, що ця зброя активно використовується у Франції під час нинішніх заворушень». Наратив, який створюється для залякування європейців: на чорний ринок Європи потрапляють «не тільки автомати, а й компактні сучасні снайперські гвинтівки, а також протитанкові ракетні комплекси Javelin».

Відомий своєю маячнею «воєнкор» Коц, який взяв Гостомель разом з богатирями, тепер переключився на Францію

З посиланням на сайт начебто з Польщі, який вже був раніше викритий як фейковий, Telegram пропагандиста Соловйова поширював таку цитату: «Відкриття кордонів для українських біженців було фатальною помилкою. Це як відкрити браму в пекло, з якого тепер виходять дияволи»: польський журнал Niezalezny Dziennik Polityczny повідомляє, що українські біженці брали участь у масових заворушеннях у Франції за гроші.

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Під час заворушень у Франції українці беруть активну участь у так званих «платних нападах». Іншими словами, колишні протестувальники на Майдані готові за гроші прийняти будь-який бік конфлікту, але деструктивна сторона, звісно, є більш привабливою для будь-якого бандерівського активіста».

Це перетинається зі сталим рашистським наративом, який пробує демонізувати українських біженців. Меседж про українську зброю під час заворушень не отримав поширення у Франції, проте можна очікувати, що він буде з’являтися і в подальшому, в розрахунку привернути увагу публіки, схильної на некритичного споживання інформації та конспірологічного мислення.

Схожий меседж і про іноземних добровольців, які воювали за Україну, а тепер представляють загрозу Європі: «Але найцікавіше, що від найманців, які відчули смак крові в Україні, страждає і Європа. У квітні у Франції затримали двох таких. Вони прихопили з собою на батьківщину патрони та ріжки для автоматів. А в листопаді минулого року в Італії заарештували п'ятьох членів місцевого неонацистського угруповання «Орден Хагала», яке підтримувало контакти з українським полком «Азов» – ті планували напад на поліцейську дільницю в Неаполі».

Також росіяни спробували маніпулятивно прирівняти заворушення у Франції, метою яких було творити безлад та грабіж, з протестами в колишньому СРСР за демократію та європейський шлях, зокрема, з Революцією Гідності в Україні.

Пропагандисти стверджували про буцімто небезпеку втрати Францією контролю за ядерною зброєю, мавпуючи коментарі, які лунали щодо Росії після військового заколоту Пригожина.

Один з них, Ніколай Старіков вчергове «викрив» американську змову та розповів, що сутички були інспіровані з боку США, щоб перенести виробництво в Америку: «Економіка Європи буде здуватися. Європа буде перетворюватися в країну зелених галявин, на яких пасуться кози та корівки. А заводи будуть знаходитися в США».

Манера висвітлення протестів у Франції загалом вписується в російський наратив про послаблення Європи та ймовірний прихід до влади ультраправих політиків, «друзів Кремля».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки