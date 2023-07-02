Протести у Франції: затримано понадо тисячу осіб, Макрон відклав візит до Німеччини

У Парижі мітингувальники відчинили клітки в зоопарку і випустили тварин

У Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано більше 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня. Про це повідомляє CNN.

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У суботу у французькому Нантері поховали юнака алжирського походження, якого на початку цього тижня застрелили поліцейські у передмісті Парижа. Похорон був приватним, навколо мечеті працювала посилена охорона.

Мати хлопчика, Мунія, заявила, що вона звинувачує в його смерті лише офіцера, який застрелив юнака, Нахеля Мерзука. Тим не менш, як пише видання, убивство викликало масові заворушення та дискусії щодо того, чи була раса фактором його загибелі.

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Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило в суботу, що після четвертої ночі протестів було затримано 1311 осіб. Було зареєстровано 2560 пожеж на дорогах загального користування, згоріло 1350 автомобілів, а також було 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях. Більшість затриманих є неповнолітніми. Середній вік понад 2000 затриманих – 17 років.

За словами міністра внутрішніх справ країни Жеральда Дарманіна, Франція задіяла 45 000 поліцейських і жандармів по всій країні в суботу ввечері.

Крім того, за даними МВС, протягом п'ятничної ночі було поранено 79 поліцейських і жандармів. Також було скоєно 58 нападів на поліцейські і жандармські відділки.

Повідомляється, що у Парижі протестувальники пограбували кілька магазинів зброї. Також вони відчинили клітки у зоопарку і випустили тварин. На вулицях міста були помічені зебри, мавпи, коні та леви. Водночас у Марселі були зареєстровані випадки мародерства. 14 людей були затримані під час скоєння крадіжки у торговому центрі.

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Дарманін наголосив, що загибель підлітка не може виправдати заворушення та правопорушення. А міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті закликав до «жорстких санкцій» проти бунтівників і сказав, що «справедливість не може бути досягнута шляхом грабунку та розгрому громадських закладів» та нападів на людей.

Через внутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня.

Нагадаємо, у п'ятницю правоохоронці заарештували понад 270 мітингувальників у Франції. Макрон звинуватив молодь, яка брала участь у заворушеннях, у тому, що вона відірвана від реальності і «живе у відеоіграх, які їх сп'янили».

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До відома, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.