Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Протести у Франції: затримано понадо тисячу осіб, Макрон відклав візит до Німеччини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Протести у Франції: затримано понадо тисячу осіб, Макрон відклав візит до Німеччини
У Франції вирують масові протести
фото: AP / Christophe Ena

У Парижі мітингувальники відчинили клітки в зоопарку і випустили тварин

У Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано більше 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня. Про це повідомляє CNN.

У суботу у французькому Нантері поховали юнака алжирського походження, якого на початку цього тижня застрелили поліцейські у передмісті Парижа. Похорон був приватним, навколо мечеті працювала посилена охорона.

Мати хлопчика, Мунія, заявила, що вона звинувачує в його смерті лише офіцера, який застрелив юнака, Нахеля Мерзука. Тим не менш, як пише видання, убивство викликало масові заворушення та дискусії щодо того, чи була раса фактором його загибелі.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило в суботу, що після четвертої ночі протестів було затримано 1311 осіб. Було зареєстровано 2560 пожеж на дорогах загального користування, згоріло 1350 автомобілів, а також було 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях. Більшість затриманих є неповнолітніми. Середній вік понад 2000 затриманих – 17 років.

За словами міністра внутрішніх справ країни Жеральда Дарманіна, Франція задіяла 45 000 поліцейських і жандармів по всій країні в суботу ввечері.

Крім того, за даними МВС, протягом п'ятничної ночі було поранено 79 поліцейських і жандармів. Також було скоєно 58 нападів на поліцейські і жандармські відділки.

Повідомляється, що у Парижі протестувальники пограбували кілька магазинів зброї. Також вони відчинили клітки у зоопарку і випустили тварин. На вулицях міста були помічені зебри, мавпи, коні та леви. Водночас у Марселі були зареєстровані випадки мародерства. 14 людей були затримані під час скоєння крадіжки у торговому центрі.

Дарманін наголосив, що загибель підлітка не може виправдати заворушення та правопорушення. А міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті закликав до «жорстких санкцій» проти бунтівників і сказав, що «справедливість не може бути досягнута шляхом грабунку та розгрому громадських закладів» та нападів на людей.

Через внутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня. 

Нагадаємо, у п'ятницю правоохоронці заарештували понад 270 мітингувальників у Франції. Макрон звинуватив молодь, яка брала участь у заворушеннях, у тому, що вона відірвана від реальності і «живе у відеоіграх, які їх сп'янили».

До відома, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Теги: Франція вбивство протест

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лобода запитала у активістки: «За 200 гривень стоїш?»
«Харків без Лободи». Активістка розповіла про акцію протесту та поведінку співачки
26 червня, 12:48
«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна
«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна
24 червня, 13:21
Кардинал Дзуппі зустрівся з патріархом Кирилом
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
30 червня, 10:57

Соціум

Протести у Франції: затримано понадо тисячу осіб, Макрон відклав візит до Німеччини
Протести у Франції: затримано понадо тисячу осіб, Макрон відклав візит до Німеччини
До Європи прибув літак-«нюхач» для ядерного моніторингу
До Європи прибув літак-«нюхач» для ядерного моніторингу
У день заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті – журналіст
У день заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті – журналіст
Терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії
Терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії
Ексгенпрокурор окупованого Криму потонув у Волзі
Ексгенпрокурор окупованого Криму потонув у Волзі
Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора
Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
51K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
30K
«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів
27K
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
25K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
8236
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту