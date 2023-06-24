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Бунт Пригожина застав Захід зненацька – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бунт Пригожина застав Захід зненацька – CNN
За оцінками Заходу, через 24-48 годин для сил «Вагнера» почнеться дефіцит постачань
фото з відкритих джерел

Посадовці в адміністрації президента США скликали екстрені наради для оцінки подій у Росії

Офіційні представники США та Європи намагаються не впливати на збройний заколот у РФ, оскільки російський диктатор Володимир Путін може використати на свою користь будь-яку потенційну участь Заходу у нинішній ситуації. Про це пише CNN із посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена.

Як пише видання, вчора чиновники в адміністрації скликали екстрені наради для оцінки подій, які розгорталися настільки швидко, що застали зненацька чиновників США та Європи.

Попри те, що протягом останніх кількох місяців постійно зростала напруженість між ватажком «Вагнера» і міністерством оборони Росії, представники американської та європейської розвідки не передбачали, що Пригожин почне штурмувати Ростовську область власними силами.

Неназваний чиновник сказав виданню, що Захід спостерігатиме за тим, як розвиватиметься бунт Пригожина протягом наступних 24-48 годин, після чого, ймовірно, для сил «Вагнера» почнеться дефіцит постачань.

Американські та європейські посадовці не знають, наскільки завчасно Пригожин планував заколот. За інформацією одного джерела, на його організацію пішло щонайменше кілька днів.

За даними ж іншого джерела, Ростов розташований дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, це не вимагало багато часу на продумування плану дій.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть тісну координацію з союзниками та партнерами та продовжуватимуть спостерігати за ситуацією в Росії. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

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Теги: росія США Європа Євген Пригожин

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