Сьогодні, 10 липня, в Україну приїхав спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн. Про це Гайльбронн повідомив на своїй сторінці у Твіттер.

Мета поїздки – обговорити трансформацію України та реформи, а також численні проєкти у таких сферах як охорона здоров’я, критична інфраструктура, сучасні технології.

De retour en 🇺🇦! Aux côtés de ce pays et son peuple après 500 jours de destructions systématiques. Pour discuter transformation et réformes, ensemble avec nos amis 🇪🇺 et du G7. Pour faire avancer les nombreux projets 🇫🇷 dans les secteurs de la santé, infra essentielles, tech… pic.twitter.com/m4vqERnEGg