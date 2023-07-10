П’єр Гайльбронн став спецпосланником з питань допомоги та відбудови України у березні 2023 року

Мета поїздки – обговорити трансформацію України та реформи

Сьогодні, 10 липня, в Україну приїхав спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн. Про це Гайльбронн повідомив на своїй сторінці у Твіттер.

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Мета поїздки – обговорити трансформацію України та реформи, а також численні проєкти у таких сферах як охорона здоров’я, критична інфраструктура, сучасні технології.

De retour en 🇺🇦! Aux côtés de ce pays et son peuple après 500 jours de destructions systématiques. Pour discuter transformation et réformes, ensemble avec nos amis 🇪🇺 et du G7. Pour faire avancer les nombreux projets 🇫🇷 dans les secteurs de la santé, infra essentielles, tech… pic.twitter.com/m4vqERnEGg Будь ласка, читайте текст після реклами July 9, 2023

«Повернення в Україну! На боці цієї країни та її народу після 500 днів систематичного руйнування. Щоб обговорити трансформацію та реформи разом з нашими друзями з ЄС та G7. Щоб досягти прогресу в реалізації численних проєктів у сферах охорони здоров'я, інфраструктури, технологій та освіти», – написав Гайльбронн.

П’єр Гайльбронн став спецпосланником з питань допомоги та відбудови України у березні 2023 року.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня за сприяння посольства Франції в Україні, «Главкому» вдалося поставити ключові запитання міністру закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонні.