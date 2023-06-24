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Польська армія приведена у стан підвищеної бойової готовності через події в РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Польська армія приведена у стан підвищеної бойової готовності через події в РФ
Президент Польщі Анджей Дуда
фото з відкритих джерел

Країни Євросоюзу досі не відреагували на військовий заколот, який почав розгортатися в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Все через те, що зараз відбувається в Росії. Про це повідомляє Bild.

Також наголошується, що країни Євросоюзу досі не відреагували на військовий заколот, який почав розгортатися в Росії. 

«Представники країн ЄС повідомляють, що стежать за ситуацією. З такою заявою, зокрема, виступив представник канцлера Німеччини Олафа Шольца і представник французького уряду в Єлисейському палаці», – додає видання.

За словами представника НАТО Financial Times, Північноатлантичний Альянс також спостерігає за ситуацією.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: росія Польща армія Європа Анджей Дуда

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