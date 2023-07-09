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9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня відзначається День рибалки в Україні
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується відмовляти людям у допомозі, особливо, якщо це ваші друзі

9 липня відзначається День рибалки в Україні та Міжнародний день знищення зброї. Віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського.

День рибалки в Україні

9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно другої липневої неділі Україна відзначає професійне свято – День рибалки.. Подія встановлена 22 червня 1995 року.

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.

Рибальство потребує певних вмінь та знань, таке заняття не можна назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням

Міжнародний день знищення зброї

9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

9 липня 2001 року ООН започаткувала відзначання Міжнародного дня знищення зброї.

Ця подія пов’язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах, що знаходяться на південному сході Європи.

Після врегулювання конфліктів у цьому регіоні відмічалася наявність великої кількості зброї, які перевищувала потребу, перебувала у незаконному володінні та використовувалась для злочинної діяльності, що часто призводило до людських жертв.

З метою запобігання незаконному потоку зброї, відповідального її знищення та безпеки на території держав Балканського півострова країнами-членами ООН було підписано Регіональний план боротьби з надмірним накопиченням та незаконним розповсюдженням зброї.

Ініціаторами проєкту виступили РРС та ПРООН, основною складовою якого є підтримка та надання фінансової допомоги органам влади держав Південно-Східної частини Європи щодо утилізації надлишкової та конфіскованої зброї.

За роки дії кампанії майже у всіх країнах проводились заходи зі зменшення кількості зброї за підтримки ЄС, ПРООН та різних неурядових організацій, які надали допомогу для успішного виконання цих проєктів. 

Яке сьогодні релігійне свято

9 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Давида Солунського.

Його постригли в монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Але пізніше він побудував собі окремий курінь неподалік від Солуні. Там прожив він близько 70 років. Щодня Давид молився та дотримувався суворого посту, знемагав від холоду чи спеки. За це Бог послав йому дар зцілення. Він вмів лікувати людей та давати їм цінні поради. Коли досягнув поважного віку він міг навіть брати у руки палаюче вугілля. Помер близько 540 року.

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Що не можна робити в цей день

  • Не можна топтати суницю чи викидати її.
  • Не варто відмовляти людям у допомозі, особливо, якщо це ваші друзі.
  • Заборонено ображати чи карати домашніх тварин.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: спекотно – ще протягом 40 днів буде така погода;
  • Засуха вказує на те, що грибів не буде до самої осені;
  • Сонячний день – до хорошої погоди протягом всього літа;
  • Зранку багато роси, вродить чимало огірків.

Пам’ятні події 9 липня

  • 1357 рік – король Карл IV закладає в Празі Карлов міст через Влтаву;
  • 1686 рік – сім європейських держав створюють Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі;
  • 1789 рік – Національні збори у Королівстві Франція проголошують себе Установчими;
  • 1811 рік – велика пожежа на Подолі у Києві;
  • 1816 рік – Аргентина оголошує незалежність від Іспанської імперії;
  • 1877 рік – перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем стає Спенсер Гір;
  • 1900 рік – Королева Вікторія схвалює Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створюють нову державу Федерацію Австралії;
  • 1955 рік – засновують Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку;
  • 1955 рік – знаменита рок-н-рольна пісня «Rock Around the Clock» займає перше місце в Американському чарті «Білбоард»;
  • 1961 рік – у Вінніпегу (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;
  • 1972 рік – в околицях села Хрестище проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний);
  • 2002 рік – Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз;
  • 2006 рік – фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині;
  • 2018 рік – саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписують угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аліпій, Іван, Іона, Леонід, Петро, Феодора, Анастасія, Діана.

Теги: Франція закон Україна традиції свято липень

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