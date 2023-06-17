Мати загиблого строковика з Росії отримала донос через підозру у дискредитації армії

Заяву на жінку написали через інтерв'ю журналістам

На матір загиблого строковика з Ялуторівського району Тюменської області РФ порушили справу про дискредитацію Збройних сил Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

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Син Алли Фатхелісламової Опанас Подаєв помер наприкінці 2022 року внаслідок обстрілу. Чоловік проходив термінову службу на кордоні у Білгородській області.

Цією історією зацікавилися журналісти «Нової Газети. Європа». На YouTube-каналі редакції вийшло відеоінтерв'ю із сім'єю солдата.

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Через кілька днів після його виходу на Аллу надійшов донос від особи, на ім'я Анна Коробкова, яка вважала, що своїми висловлюваннями під час інтерв'ю мати загиблого юнака дискредитувала російську армію.

За словами Алли Фатхелісламової, поліцейські сказали, що незабаром її викличуть до суду. Після розгляду можуть призначити штраф.

У відкритих джерелах є чимало згадок імені Ганни Коробкової. Жінка пише доноси масово і безперервно. В одному з письмових інтерв'ю Коробкова заявила, що «викриття у неї в крові», і пояснила, що її дід був інформатором НКВС під час Великої Вітчизняної війни.

Раніше повідомлялося, що росіянка написала 922 доноси за рік та заявила, що це у неї в крові. Жінка зізналася російським ЗМІ, що її дід був радянським офіцером на фронті з 1942 по 1945 рік.

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Також у Москві мати посварилася з донькою через те, що та підтримувала Україну. Після цього жінка написала на неї донос у міліцію.