Путін кашляє, але до раю не поспішає. Валдайська промова диктатора

Про ядерний удар, Україну і цілі війни

Володимир Путін, під час засідання Міжнародного дискусійного клубу «Валдай», довго розповідав, як Захід з моменту розпаду СРСР, утискає Росію та її права, і як це нарешті, на його думку, закінчується, бо закінчується однополярний світ. Звинувачуючи колективний Захід в усіх гріхах, зокрема у «державному перевороті в Україні» і ядерній ескалації, він не забув зазначити, що Росія Заходу – не ворог. Наголосив, що РФ зазнає втрат від «спеціальної військової операції», але це їй тільки на користь, традиційно назвав Україну «штучною державою», яку, щоправда, цього разу вже «створила Росія», а не Ленін, і лицемірно зауважив: все, що зараз відбувається на території України, робиться Росією задля безпеки її громадян.

До речі, про Україну Путін у своїй валдайській промові згадав доволі рано, чи не на перших же хвилинах. Від початку він регулярно покашлював і так само регулярно вставляв хамські пасажі типу «зовсім здуріли», «з глузду з’їхали», «мізками хоч порухайте» – на адресу колективного Заходу. Знову не обійшлося і без, вибачте, попи – але цього разу не гумової, а тієї, на якій треба «сидіти рівно і не крякати».

Про вбивство іранського генерала

Путін багато говорив про те, що Захід і США «що хочуть, то і роблять». Зокрема, вбивають тих, кого вважають терористами, наприклад – іранського генерала Касема Сулеймані.

«Сулеймані вбили, іранського генерала. Можна було як завгодно ставитися до Сулеймані, але це офіційна особа іншої держави. Убили на території третьої країни і сказали так, ми вбили, що це таке взагалі, ми де живемо?». Натяк на те, що Росія має право теж убивати за межами своїх кордонів?

Про те, чому Росія напала на Україну

Путін сказав, що приводом нападу на Україну у 2014 році став «державний переворот», який був непотрібний, оскільки Янукович сам «відмовився від влади».

«Захід влаштував переворот в Україні у 2014 році. І потім сказали, скільки грошей на це витратили. Зовсім охаміли вже!», – обурився він.

Приводом для повномасштабного вторгнення стало те, що Захід не враховував протести та інтереси Росії, і не примусив Україну до виконання «Мінських угод».

«Нам просто сказали: сидіть тихенько на попі й не крякайте. А представники «київського режиму» публічно сказали, що їм не подобається жодний пункт «Мінських домовленостей». І все це призвело до сьогоднішніх трагічних подій. Бо що заважало Заходу реалізувати ці умови? Вони ж їх підписали», – заявив він. І традиційно наголосив: напад на Україну – вимушений крок «для захисту людей, яких навіть українцями вважати можна лише з поваги, оскільки Росія та Україна – історично одна держава».

Про те, що Росія готувалася до війни

За словами Путіна, «вісім років створювався укріпрайон на Донбасі». А те, що війна буде довгою й кровопролитною, у Росії знали ще до «спецоперації». І чим довше Росія би чекала – тим більш кровопролитною для неї стала би ця «спецоперація».

«НАТО й зараз, і до того повним ходом освоювало території – не тільки на лінії зіткнення, а скрізь. І те, що зараз наші війська «стиснули» обидва боки Донбасу – це сталося й тому, що ми проводили навчання і накопичували техніку. Якби цього не було, для нас склалася б зовсім інша ситуація. Ті втрати, яких ми зазнаємо зараз, на користь в майбутньому», – потішив він .

Про цілі «спецоперації»

Путін продовжує стверджувати, що російська армія вторглася в Україну задля «захисту народу Донбасу».

«Гасло «своїх не кидаємо» сидить глибоко всередині кожного росіянина, а готовність боротися за своїх людей веде до згуртованості суспільства. Тому ми врахували інтереси людей Донбасу – вони хотіли бути з Росією. І ми не могли просто залишити людей, які вісім років живуть під обстрілами. Тому було вирішено визнати їх незалежність. Але визнати незалежність і просто покинути? Це взагалі неприйнятно. Тому ми й зробили наступне – включили їх у склад Російської Федерації. За їхньої волі, бо ми ж знаєм настрої населення. І обстріли з боку «київського режиму» продовжуються, тому що нам потрібно було робити? Звісно – проводити спецоперацію, поки вони самі її не почнуть. Тим паче, єдиним справжнім гарантом української державності та територіальної цілісності могла бути лише Росія, яка й створила нинішню Україну», – заявив президент країни-агресора.

Про окупацію Херсонської області

Жителі окупованої Росією Херсонщини, за словами Путіна, попросилися у Росію самі.

«Коли наші війська підійшли до цих територій, де люди на історичній Новоросії бачать майбутнє з Росією – як ми могли не відгукнутися? Це було логічне продовження ситуації, яка склалася. А що зараз планує Генеральний штаб – я знаю, але це не той випадок, коли таким треба ділитися», – сказав Путін.

Після його фрази про те, що він вважає українців і росіян одним народом, ведучий уточнив: «виходить, що у нас громадянська війна». Путін відповів: «певною мірою, так»

Про застосування ядерної зброї

Путін заявив, що Росії не потрібно застосовувати ядерну зброю проти України

«Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери. Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає – ні політичного, ні військового», – заявив він.

При цьому Путін оголосив, що це Захід експлуатує ядерну тему – щоби згуртувати світ проти Росії.

«Доки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Перше. Друге – мета сьогоднішньої метушні навколо ядерних загроз та застосування ядерної зброї дуже примітивна. Ось цей диктат західних країн, їхня спроба натиснути на нейтральні чи дружні нам країни закінчується нічим, і вони шукають аргументи, щоби переконати дружні нам чи нейтральні держави у тому, що треба всім разом протистояти Росії», – заявив Путін.

Пробував диктатор і жартувати. Знову ж таки, про ядерний удар.

Ведучий: «Коли виник ядерний фактор, багато хто занервував, згадавши ваше висловлювання чотири роки тому, про те, що ми всі у рай потрапимо. Ми ж не поспішаємо туди, правда? От ви задумалися, це вже насторожує...»

Путін: «А я навмисне задумався, щоб ви насторожилися. Ефекту досягнуто»

Про українську «брудну бомбу»

Днями міністр оборони Росії Шойгу обдзвонював своїх зарубіжних колег, розповідаючи їм, що Україна готує «брудну бомбу». Путін пояснив, що це було за його наказом

«Ми ж не випадково оприлюднили дані спецслужб, що готується якийсь інцидент із «брудною бомбою». Це я дав вказівку Шойгу продзвонити всім його колегам і проінформувати про це», – сказав він і додав, що Росія нібито навіть приблизно знає, де роблять цю «брудну бомбу» і що наявні в Україні технології дозволяють зробити таку зброю із залишків ядерного палива.

Путін також заявив, що на Запорізькій АЕС є тільки російський персонал і немає важкого озброєння.

«Прямо іноді говорять, і постійно натякають, що ми обстрілюємо ЗАЕС. Ну, вони збожеволіли зовсім, ні? Ми ж контролюємо цю ЗАЕС! Там же війська перебувають наші! Київ говорить про бажання мати ядерну зброю, при цьому постійно говорить, що Запорізьку АЕС обстрілює РФ, збрендили», – заявив він.

Про Захід, що загниває

За версією Путіна, саме західні країни підірвали «Північний потік», оскільки зовсім «знахабніли» й дозволяють собі робити все, при цьому утискаючи «ефективні суспільні моделі Росії».

«У світі спостерігається деградація світових інститутів, розмивання принципу колективної безпеки, підміна міжнародного права – і все це за вигаданими правилами, які диктує Захід. Але звідки ці правила взяли, чому їх потрібно дотримуватися? Росія заплатила величезну ціну за знищення терористичного гнізда на Північному Кавказі, яке підживлював Захід. Ми намагалися не обертатися назад, будувати стосунки навіть із тими, хто фактично працював проти нас, розвивати відносини з усіма, хто цього хоче – і з провідними країнами Заходу, і з НАТО. Посил був такий: «Давайте жити дружно, вести діалог». У відповідь ми отримали тиск, який постійно зростає, і створення нових вогнищ напруження біля наших кордонів» – обурився у своєму виступі Путін.

Про гендери

Не зміг Путін оминути і своєї улюбленої теми про ЛГБТ і західні цінності

«Якщо західні еліти вважають, що зможуть впровадити у свідомість своїх товариств ідею про десятки гендерів та гей-паради, то це їхня справа. Але вони не мають права вимагати того ж таки від інших. На відміну від Заходу, ми у чужий двір не ліземо, – заявив він. І додав. – Росія ніколи не вважала і не вважає себе ворогом Заходу. Просто треба чітко розуміти, є два Заходи: Захід традиційних християнських, (а тепер і ісламських) цінностей та агресивний космополітичний Захід. З диктатом другого Заходу Росія ніколи не змириться»

Про «націоналістичні порядки» і те, за що воюють українці

Також Путін наголосив, що західні країни останніми місяцями зробили «низку кроків на загострення ситуації» й назвав те, що відбувається зараз, «кривавою, небезпечною та брудною грою». А Україну – державою з «націоналістичними порядками». На думку Путіна, Києвом ходять тисячі людей із факелами та свастиками

«В Україні відбувається зрощування націоналістичного руху та неофашистського, це велика проблема. У будь-якій країні можливий прояв неонацизму. Але ми з цим боремося, а там на державному рівні підтримують. Українськими ура-патріотами рухають навіть не ідеї націоналізму, а економічні інтереси, бажання зберегти у західних банках мільярди доларів, які вони вкрали в українського народу», – тлумачив він.

Про те, що Заходу з Росією все одно доведеться домовлятися

На думку Путіна, зараз перед людством є два шляхи – або далі «накопичувати тягар проблем, які всіх розчавлять», або все ж таки «разом спробувати знайти рішення – нехай і не ідеальні, але такі, що працюють».

«Переконаний, що рано чи пізно і новим центрам багатополярного світоустрою, і Заходу доведеться почати рівноправну розмову про спільне для нас майбутнє. І чим раніше, там краще».

Про участь у саміті G20

Путін не виключає можливість візиту на саміт G20 в Індонезії.

«Ми подумаємо, як ми це зробимо. Росія точно буде представлена там на високому рівні. Може, і я поїду. Поки подумаю», – заявив він і додав, що у Росії «дуже теплі» стосунки з Індонезією, а президент Джоко Відодо у розмовах звертається до нього «брат».

Про міжнародну економіку і російські резерви

Путін заявив, що США і Захід дискредитували долар та інші резервні валюти, «прикарманивши» російські резерви (резерви Центробанку РФ, це понад $300 млрд, заморожених після 24 лютого). Він закликав створити «нові міжнародні фінансові платформи, які не залежать від єдиного центру управління», а також перевести міжнародні розрахунки на національні валюти.

Про втрати Росії через «спецоперацію»

Путін стверджує, що санкції Росії тільки на користь, бо запрацювало «імпортозаміщення».

«Нещодавно ми з тривогою думали, що перетворюємося на напівколонію, нічого не можемо без Заходу, але нічого не розвалилося, відбулося очищення. Західні компанії, що пішли з Росії, продають бізнес за долар своєму менеджменту і на вухо шепочуть – ми ненадовго, скоро повернемося», – запевняє він.

Про розчарування за останні місяці

Спойлер – у Путіна їх немає.

«Організаційні висновки потрібні і треба думати про оновлення, але такого, щоби мене хтось розчарував і треба розганяти, такого немає», – заявив Путін.

Наприкінці промови Путін дав свій прогноз на майбутнє: «світ стоїть на історичному рубежі, попереду найнебезпечніше, непередбачуване та важливе десятиліття з часів Другої світової війни. Період безроздільного домінування Заходу у світових справах завершується».

Тим часом США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї.

Аліна Євич, для «Главкома»