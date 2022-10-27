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Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня

Надія Клочко
glavcom.ua
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Путін виступив на Валдайському форумі
скріншот із відео

«Главком» зібрав усе важливе, що трапилося сьогодні, 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, триває 246 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Збільшення оборонного бюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (законопроєкт 8126), який передбачає збільшення військових видатків на 387 млрд грн

Серед іншого, збільшується фінансування таких напрямків:

Міноборони – 365,2 млрд грн;
МВС – на 12,9 млрд грн;
СБУ – на 3,7 млрд грн;
ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
УДО – на 600 млн грн;
Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Нові заяви Путіна

Російський диктатор сьогодні виступив з промовою у рамках Валдайського форуму. Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома аргументами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна».

Також президент держави-агресорки РФ Володимир Путін заявив, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Водночас він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар, але ніколи не заявляв про це прямо.

Російський диктатор також вчергове заговорив про «брудну бомбу України», обурившись, що Захід відмовляється реагувати на заяви Росії.

Путін заявив також, що Росії «немає сенсу» застосовувати ядерну зброю проти України.

«Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає – ні політичного, ні військового. Так, саме тому ви там всі про ядерний удар кажете чи не щодня», – сказав він.

Хто посіяв вітер – пожне бурю. Так відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на сьогоднішній виступ російського диктатора Володимира Путіна.

Жорсткіші й триваліші відключення електроенергії на Київщині

Російські терористи знову пошкодили енергосистему України. У зв’язку з цим «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Київській області.

Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Києві та області можливі екстрені відключення електроенергії на невизначений термін.

«Слуга» Безугла просить СБУ перевірити двох нардепів

У Верховній Раді є два народні депутати, які раніше працювали у компанії «Мотор Січі», президента якої В’ячеслава Богуслаєва підозрюють у пособництві Росії. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла запропонувала Службі безпеки України провести перевірку цих нардепів.

Йдеться про народних депутатів зі «Слуги народу» Геннадія Касая та Артема Кунаєва.

Дані СБУ про зрадників у церкві Московського патріархату 

Від початку війни Служба безпеки України від початку війни відкрила 23 кримінальні провадження щодо священнослужителів Московського патріархату в Україну. Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк. 

Малюк зазначив, що спецслужба розуміє всі можливі загрози ворожого впливу в діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрямок. За його словами, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тож цей напрямок відпрацьовується якісно.

«Загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ МП на території України, – ред.). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і своєчасно задокументувати», – сказав в.о. голови СБУ.

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Теги: війна путін електроенергія Володимир Зеленський

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