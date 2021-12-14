Військові навчання та громадянство: що сьогодні розгляне Рада
Свій робочий день нардепи почнуть з розгляду змін до Податкового кодексу
Сьогодні Верховна Рада збереться на пленарне засідання, під час якого парламентарі розглянуть зміни до Податкового кодексу та ще низку законопроєктів. Про це йдеться у порядку денному Ради.
Зокрема, народні депутати мають завершити розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу. Так, засідання розпочнеться з розгляду постанов про скасування рішення Верховної Ради від 30 листопада про прийняття у другому читанні та в цілому відповідного законопроєкту.
Крім цього парламентарі розглянуть законопроєкти:
- внесення змін до закону «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (4220);
- про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (4409);
- про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (6359);
- внесення змін до закону України «Про освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (5465);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
- про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (5864);
- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);
- про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (5694).
Також відомо, що Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного.