Військові навчання та громадянство: що сьогодні розгляне Рада

Свій робочий день нардепи почнуть з розгляду змін до Податкового кодексу

Сьогодні Верховна Рада збереться на пленарне засідання, під час якого парламентарі розглянуть зміни до Податкового кодексу та ще низку законопроєктів. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Зокрема, народні депутати мають завершити розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу. Так, засідання розпочнеться з розгляду постанов про скасування рішення Верховної Ради від 30 листопада про прийняття у другому читанні та в цілому відповідного законопроєкту.

Крім цього парламентарі розглянуть законопроєкти:

внесення змін до закону «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (4220);

(4220); про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (4409);

про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (6359);

внесення змін до закону України «Про освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (5465);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);

про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (5864);

про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);

про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (5694).