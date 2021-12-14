  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Військові навчання та громадянство: що сьогодні розгляне Рада

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного - Військові навчання та громадянство: що сьогодні розгляне Рада
    Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного
    фото: Уніан

    Свій робочий день нардепи почнуть з розгляду змін до Податкового кодексу

    Сьогодні Верховна Рада збереться на пленарне засідання, під час якого парламентарі розглянуть зміни до Податкового кодексу та ще низку законопроєктів. Про це йдеться у порядку денному Ради.

    Зокрема, народні депутати мають завершити розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу. Так, засідання розпочнеться з розгляду постанов про скасування рішення Верховної Ради від 30 листопада про прийняття у другому читанні та в цілому відповідного законопроєкту.

    Крім цього парламентарі розглянуть законопроєкти:

    • внесення змін до закону «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
    • про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (4220);
    • про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (4409);
    • про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (6359);
    • внесення змін до закону України «Про освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (5465);
    • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
    • про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (5864);
    • про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);
    • про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (5694).
    Теги: Верховна Рада депутат закон військові навчання громадянство парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові навчання та громадянство: що сьогодні розгляне Рада