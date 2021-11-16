У Раді створили об'єднання Разумкова: один нардеп відсіявся

Об'єднання налічуватиме 24, а не, як очікувалося, 25 нардепів

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Як стало відомо із засідання Ради, об'єднання налічуватиме 24 нардепи.

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що нардеп Володимир Кабаченко від ВО «Батьківщина» відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до об’єднання Разумкова.

Список членів об’єднання Разумкова включно із Кабаченком, який передумав. Фото: Дмитро Разумков / Facebook

До слова, сьогодні опального «слугу» Дмитрука, який вирішив примкнути до Разумкова, офіційно вигнали з фракції.

Раніше повідомлялося, Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього мали увійти 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

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