Рік під камерами. Як обласні ради показують (приховують) свою роботу

Після того, як Верховна Рада повернула онлайн-трансляції своїх засідань, місцевим радам є над чим подумати…

15 серпня минув рік відтоді, як законодавці зобов’язали місцеві ради показувати свою роботу у відеоформаті. Поки триває війна, колегіальні органи влади мають поблажки. Можуть вирішувати: збиратися особисто чи зустрічатися в Zoom, виходити в прямий ефір чи завантажувати записи, оприлюднювати ролики на своєму сайті чи на іншому майданчику. Однак є чітка вимога – викладати відеоконтент необхідно невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після.

Для більшості обласних рад сесійна робота в кадрі – справа звична. Лише Київська, Миколаївська, Черкаська та Чернівецька не оприлюднювали повні відео з пленарних засідань до середини серпня минулого року. Житомирська зробила паузу від початку повномасштабного вторгнення, але повернула відео на початку вересня 2024-го.

За досліджуваний період 71% рад на сесії збиралися очно, решта працювали в дистанційному або змішаному форматах. 57% – оприлюднювали записи, а 43% – транслювали засідання наживо. Запорізька облрада не входила в дослідження, позаяк її функції до кінця війни виконуватиме ОВА.

Дещо інша ситуація з постійними комісіями. До 15 серпня минулого року лише шість рад взагалі показували цю роботу на загал. За рік стан справ змінився кардинально: відео оприлюднюють всі, проте більшість – записи. Винятково наживо за особистої присутності працювали лише депутати Львівської та Рівненської облрад. Ще дві ради залежно від безпекових факторів збирали комісії як онлайн, так і офлайн, але виходили в прямий ефір: Миколаївська й Вінницька.

Рух «Чесно» проаналізував, як протягом року обласні ради дотримувалися законодавчих вимог щодо відкритості засідань сесій і комісій. У дослідження не увійшли тимчасово окуповані Крим, Луганська та Донецька області.

Таємниці залишилися в минулому

За рік дії нового закону постійні комісії обласних рад України провели понад тисячу засідань. До набрання чинності змін лише жителі шести областей могли бачити, як працювали їхні обранці напередодні сесій. Для решти залишалося загадкою, хто та як голосував, чим аргументував позицію чи взагалі перебував на «робочому» місці. Згідно з інформацією, яку вдалося знайти на сайтах рад, ще трохи більше ніж рік тому 71% із них не оприлюднювали відео із засідань комісій.

Волинська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Рівненська й Тернопільська ради не чекали на вказівки згори, а фактично самі сформували тренд. Найдавніші відео із засідань комісій знаходимо, наприклад, на одному з YouTube-каналів Тернопільської облради, де збережені прямі трансляції засідань комісій ще з кінця 2018-го року. Нині зібрання проходять в залі 531, проте оприлюднюють записи.

Онлайн із зали працюють під час засідань постійних комісій депутати Рівненської та Львівської облрад.

Згідно із законом, засідання комісії транслюється в інтернеті в режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання. Частина норм щодо обов’язкової прямої трансляції наберуть чинності аж за 30 днів після того, як буде припинено чи скасовано воєнний стан. А доти робота наживо – за бажанням, а запис – повинен бути. Причому його треба оприлюднити невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після його проведення, на офіційному вебсайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису.

Власне, саме цією нормою керуються в переважній більшості рад, коли справа стосується засідань комісій. Записи оприлюднюють 18 із них. При цьому лише Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька збираються винятково в очному форматі. Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька й Чернігівська застосовують різні формати, однак викладають відеозаписи.

Так формат засідань постійних комісій Кіровоградської облради відрізняється залежно від комісії. Приміром, бюджетна комісія збиралася очно, а з питань власності – не завжди. За таких обставин у протоколах роблять позначку «дистанційно».

Скріншот листа-відповіді на запит Кіровоградської обласної ради

Відеозаписи засідань розміщують в окремій вкладці. Для кожної комісії створено плейлист.

Із відповіді Одеської обласної ради на запит випливає, що члени комісій працюють офлайн, а роботу показують онлайн. Проте в описах до самих відео бачимо маркування «відеозапис».

Скріншот YouTube-каналу Одеської обласної ради

Подібні розбіжності можуть виникати, якщо спершу трансляція була не для всіх. Наприклад, так чинять у Дніпропетровській обласній раді щодо сесій.

«Онлайн-трансляція пленарних засідань проводиться на платформі Youtube з обмеженням доступу. Після завершення засідання трансляція стає доступною на загал та публікується у відповідному розділі офіційного сайту Дніпропетровської обласної ради, в цьому ж розділі є посилання на трансляції попередніх засідань», – повідомили «Чесно» в раді.

До слова, висновки й рекомендації комісії Дніпропетровської облради почали оприлюднювати ще до початку дії закону, а от відеозаписи з’явилися після. Наприклад, комісія з питань екології та енергозбереження виклала перше відео 24 вересня. Нині засідання відбуваються в режимі телеконференції або в змішаному форматі, проте оприлюднюють записи.

У вкладці сайту Тернопільської обласної ради, присвяченій постійним комісіям, є лише їхній перелік та склад. Протоколи й рішення розміщують у Документах, а самі трансляції в онлайн. Щоправда, на сайті доступні для перегляду лише записи, та й ті за 2025 рік. Єдина комісія, яка пропонує попередні роки – з питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їхніх сімей.

Хмельницька обласна рада збирається очно і потім оприлюднює запис засідання. На жаль, на сайті частини відео засідань знайти не вдалося, проте їх можна переглянути на YouTube-каналі ради. Приміром, на вебресурсі відсутні відеофайли до зібрання з реалізації національної стратегії ветеранської політики від 15 травня, 18 червня й 12 серпня цього року. Відео за 12 серпня є на YouTube-каналі ради. Решту знайти не вдалося.

Скріншот сайту Хмельницької обласної ради

Кілька відео зникли й із сайту Рівненської облради. За проаналізований час тут провели 61 зібрання. Матеріали з них розміщують у розділі «Документи комісій». До кожного засідання прикріплюють файли рекомендацій, протоколу й відеозапис. Одного відео не має комісія з питань регламенту (30.06.2025) і по два – охорони здоров'я (30.10.2024 і 06.06.2025) та гуманітарної політики.

Скріншот сайту Рівненської обласної ради

Засідання комісій Чернігівської облради відбувається за особистої присутності депутатів. Виняток – спільне засідання президії та постійних комісій, що пройшло онлайн. Схоже, виникають проблеми зі звуком на відеозаписах. Наприклад, у ролику із засідання постійної комісії з питань ЖКГ, транспорту та інфраструктури за 17 липня 2025 року він з’явився аж на 23-й хвилині.

За рік у Сумській обласній раді відбулося 31 засідання постійних комісій. До кожного прикріплюють порядок денний, протокол та відеозапис. Передбачена можливість завантаження файлів, проте скористатися нею не вдалося. Крім того частина роликів відсутня.

Скріншот сайту Сумської обласної ради

Подібні проблеми і на сайті Чернівецької обласної ради. Згідно з відповіддю на запит, відеозаписи засідань комісій розміщуються в однойменному розділі. Станом на 31 серпня 2025-го він був порожнім.

Скріншот сайту Чернівецької обласної ради

У розділі Медіатека станом на 2 вересня знаходимо лише п’ять роликів.

Скріншот сайту Чернівецької обласної ради

Сесії в пріоритеті

Лише чотири ради не оприлюднювали трансляцій або записів пленарних засідань сесій до набрання чинності законом торік. Не вдалося знайти такі відео на сайтах і YouTube-каналах Черкаської, Чернівецької, Київської й Одеської облрад.

Житомирська зробила паузу від початку повномасштабного вторгнення, але повернула відео на початку торішнього вересня. Після 15 серпня 2024-го всі ради старанно дотримуються вимог закону. Не може цього зробити з об’єктивних причин лише Запорізька, діяльність якої призупинена до кінця війни. Її повноваження перейшли до ОВА.

А от Херсонська облрада продовжує працювати. За рік провеедно два засідання сесій у дистанційному форматі. Оприлюднили записи.

«Із лютого 2022 та по сьогодні діяльність Херсонської обласної ради відбувається в умовах воєнного стану на території активних бойових дій та з тимчасово окупованою територією у складі області, що супроводжується значними обмеженнями в організації публічних заходів, безпековими ризиками, а також у роботі структур ради. Це об’єктивно вплинуло на регулярність та формат проведення особистих прийомів, а також на оновлення й оприлюднення інформації, зокрема на офіційному вебсайті ради», – повідомили в раді.

Більш як дві третини рад сесії проводять в очному форматі. Дистанційно працюють обранці вже згаданої Херсонської, Харківської й Полтавської облрад. Залежно від ситуації то офлайн, то онлайн збираються депутати Миколаївщини та Чернігівщини. Змішану форму застосовують на Сумщині.

Транслювати свої пленарні засідання із зали онлайн поки що наважуються лише декілька рад. Зокрема Львівська, що за рік провела три сесії, з них ХХІV – мала два засідання. Знайти трансляції можна на YouTube-каналі. Так само працюють Рівненська, Волинська та Закарпатська ради. Здавалося б, тут все зрозуміло: що далі від фронту, то безпечніше проводити такі заходи. Тож цілком логічно припустити, що в цьому переліку мали б бути, скажімо, Хмельницька, Івано-Франківська й Тернопільська ради. Із відповідей складається враження, ніби законодавці заборонили транслювати засідання онлайн аж до кінця війни.

«15 серпня 2024 року набули чинності окремі норми Закону України «Про прозорість місцевого самоврядування» № 3590, які зобов’язали кожну місцеву раду вести відеофіксацію, зберігати на оприлюднювати відеозаписи пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Після завершення воєнного стану діятиме норма про прямі трансляції», – йдеться у відповіді Хмельницької обласної ради.

Водночас там зауважили, що з метою дотримання заходів безпеки на період дії воєнного стану анонсування сесій та засідань комісій не здійснюється: «Виконавчий апарат Хмельницької обласної ради інформує депутатів про проведення сесій відповідними листами на особисті електронні скриньки».

Подібну практику застосовують у Житомирській облраді, де повідомили, що «з міркувань безпеки анонси сесій не оприлюднюються».

Натомість у сусідній Вінницькій облраді «розпорядження голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення через офіційний вебсайт не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням дати, часу і місця проведення пленарного засідання та питань, які передбачається внести на розгляд сесії». Така ж ситуація на Дніпропетровщині, Волині, Рівненщині, Одещині, Львівщині та в інших областях.

Свою візію щодо показу засідань сесій і комісій має Чернівецька облрада. Там розповіли, що «прямі трансляції засідань здійснюються телекомпанією «Чернівецький промінь» на їхньому сайті та фейсбуці. Записи сесій оприлюднюються на сайті обласної ради після завершення засідань у розділі «Відеозаписи пленарних засідань». Виникає просте питання: чому не транслювати засідання одразу на своїх майданчиках, якщо наживо сесію все ж демонструють? Адже виходить, що відео засідань на своїх ресурсах викладають із протермінуванням. Наприклад, ролик 20-ї сесії, що відбулася 28 березня 2025-го на YouTube-каналі, з’явився 4 квітня. А 17-ї сесії, що відбулася 20 вересня, оприлюднений аж 31 грудня 2024-го.

Скріншот YouTube-каналу Чернівецької обласної ради

Перейшовши на YouTube-канал ради, бачимо, що й частину відеозаписів комісій оприлюднили з порушенням термінів. Так постійна комісія з питань охорони здоров’я, що, згідно з описом, збиралася 6 березня в четвер, оприлюднила відео 10 числа в понеділок. А запис засідання Комісії з питань освіти та науки від 17 грудня 2024-го на відеохостингу виклали 2 вересня 2025-го.

У Черкаській облраді із сесійними відео теж проблеми. Наприклад, 25-та сесія, відповідно до сайту, відбулася 20 вересня. Про цю дату свідчить і покажчик камери. Проте саме відео виклали аж 23 вересня.

Скріншот YouTube-каналу Черкаси Обласна рада

Чернігівська облрада переважно збирається очно: з шести сесій лише одна – 20-та, позачергова відбулася в режимі онлайн-конференції 29 жовтня. Частину записів викладають не одразу. Наприклад, в описі до 22-ї сесії, що відбулася в п’ятницю 14 березня цього року, зазначено: «Близько 30-ти рішень ухвалено сьогодні на двадцять другій сесії обласної ради». Проте оприлюднений ролик в понеділок 17 березня.

Скріншот YouTube-каналу Чернігівської обласної ради

У законі не йдеться про наступний робочий день, а про невідкладне оприлюднення не пізніше як протягом доби.

Вінницька облрада провела 14 засідань сесії з 15 серпня 2024-го по 15 серпня 2025-го. Інформацію розміщують у вкладці Документи обласної ради. Наявні відео до всіх засідань. Бачимо, що змін зазнали самі відеоролики: починаючи з 57-ї сесії, залу демонструють із двох ракурсів у полівікні. З одного боку, так ліпше видно самих депутатів, а з іншого – такий формат досить складний для сприйняття, адже розпорошує увагу.

Скріншот сайту Вінницької обласної ради

Натомість Кіровоградська, Одеська та Дніпропетровська облради працюють у залі ради й показують пленарні засідання наживо (зі згаданими вище нюансами). На Дніпропетровщині онлайн-трансляції на паузу не ставили навіть після повномасштабного вторгнення, проте спершу збиралися в Zoom. А вже з 28 липня 2023-го повернулися в прямий ефір. Полтавська й Миколаївська облради теж працюють у прямому ефірі, хоча й дистанційно.

Зрозуміло, що війна диктує свої правила, тож місцеві ради мають змогу дбати про безпеку обранців, щоб не «прилетіло» під час засідання. Проте деякі ради, схоже, вирішили застосувати подвійну броню: працюють хто де і оприлюднюють ролики постфактум.

Варто обирати один із варіантів: або очний формат і запис, або дистанційний з трансляцією онлайн. Запис засідання, що відбулося в Zoom, на четвертому році війни – невиправдана розкіш. А після того як Верховна Рада повернула онлайн-трансляцію своїх засідань, пояснення місцевих рад про записи до кінця війни з міркувань безпеки виглядатимуть комічно.

Наталка Бахамент, рух «Чесно»