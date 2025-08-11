Головна Країна Події в Україні
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
Головні новини ночі проти 11 серпня
скриншот з відео

Внаслідок російського обстрілу постраждали 20 людей у Запоріжжі

Дрони атакували Нижньогородську область та Підмосков'я, Північна Корея різко засудила великі спільні навчання Південної Кореї та США, наслідки землетрусу в Туреччині, Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі, у Києві сталась ДТП.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Запоріжжю: роботи завершені

У Запоріжжі фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.

Рятувальники відзвітували, що станом на 22:00 10 серпня аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.

Внаслідок російського обстрілу постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється.

Атака на Росію

На світанку 11 серпня з'явилась інформація від російських пабліків про атаку дронів на Нижньогородську область. За повідомленням каналів, атаковано приладобудівний завод у Арзамасі.

Як повідомили місцеві пабліки, близько 03:55 у небі пролунали три «хлопки» та один потужний вибух. Очевидці нарахували щонайменше п’ять безпілотників, додавши, що вони летіли дуже низько.

Цієї ночі у Підмосков'ї пригриміли вибухи. Дрони летіли курсом на Москву. 

Місцеві кажуть, що вибухи почалися приблизно о 00:30 ночі. Було чутно звуки прольоту  дрона в районі села Сов’їно та міста Бронниці. Очевидці стверджують, що бачили спалахи в небі від роботи ППО по БпЛА. Інформації про постраждалих немає.

Мер Москви Собянін підтвердив атаку та повідомив, що зафіксовано падіння уламків. За його словами, на місці працюють служби.

ДТП у Києві

Пізно ввечері 10 серпня на Поштовій площі у столиці сталося серйозне лобове зіткнення двох автомобілів. 

За попередньою інформацією, кілька людей отримали травми. Аварія сталася за участю автомобілей Volkswagen та KIA.  На місці працювали медики та патрульна поліція.

Землетрус у Туреччині: наслідки

Очільник МВС Туреччини Алі Ерлікая відзвітував про наслідки землетрусу магнітудою 6,1, який стався 10 серпня. 

За повідомленням AFAD, землетрус найсильніше відчувався у провінціях Баликесір, Ізмір, Маніса та Стамбул. У пошуково-рятувальних роботах задіяні 319 людей та 79 одиниць техніки.

Ерликая заявив, що у Синдирги одна будівля обвалилася, ще одна зазнала серйозних пошкоджень. Тіло 81-річного чоловіки рятувальники витягли з-під завалів.

Загалом зруйновано 16 будівель у 68 сільських районах. Наразі відомо про 29 постраждалих. Жоден із 29 постраждалих не отримав серйозних травм.

Мобільні оператори Туреччини повідомили, що абонентам у зоні землетрусу надано безкоштовні дзвінки, інтернет та SMS для екстреного зв’язку.

Спільні навчання США та Південної Кореї: реакція КНДР 

Північна Корея різко засудила великі спільні навчання Південної Кореї та США. У заяві зазначається, що це «пряма військова провокація».

«Збройні сили КНДР будуть відповідати на військові навчання США та Південної Кореї з ретельною та рішучою протидією та суворо здійснюватимуть своє суверенне право», – йдеться у заяві.

Міністр оборони заявив, що навчання, проведені під приводом захисту від загрози, є додатковим доказом конфронтаційних намірів двох країн, що породжує ворожнечу та ще більше дестабілізує регіональну безпеку.

Як пише Reuters, Північна Корея регулярно засуджує військові навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів, назвавши деякі попередні навчання «репетицією» ядерної війни на Корейському півострові.

Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 11 серпня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 11 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
Дрони атакували приладобудівний завод у РФ: головне за ніч
На Сумщині загорілось поле з пшеницею після російського удару
На Сумщині загорілось поле з пшеницею після російського удару

