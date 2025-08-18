Головна Країна Політика
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Кадр трансляції з Білого дому

Трамп підтвердив слова Зеленського щодо виборів

Проведення виборів в Україні можливо лише за умови перемир’я на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

«Україна відкрита до проведення виборів. Але для цього нам потрібне перемир’я на полі бою, щоб безпечно для людей провести демократичне голосування», – заявив Зеленський.

У відповідь Трамп підтвердив, що Україна не має можливості проводити вибори, поки триває війна.

Як відомо, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського.

Президент України вже неодноразово говорив, що вибори відбудуться лише після війни та досягнення справедливого миру.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Україна не має жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Таким чином він відреагував на статтю The Economist, де йшлося про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».

Ввечері, 18 серпня, розпочалася нова зустріч президентів України та США. Трамп під час конференції не виключив, що США відправлять своїх миротворців в рамках мирної угоди, щоб забезпечити довгостроковий мир.

Також він повторив, що війна в Україні має завершитися. За словами Трампа, він вважав цей конфлікт найлегшим, але насправді той виявилася складним.

Теги: вибори війна Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

