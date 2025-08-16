Як «докупити» страховий стаж для призначення пенсії: роз'яснення

Варто пам'ятати, що страховий стаж неможливо купити за період до 2004 року

Якщо особі не вистачає страхового стажу для пенсії, його можна докупити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Щоб «докупити» страховий стаж, фізична особа повинна звернутися до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Необхідний стаж можна «купити» одноразово, сплативши при цьому всю суму єдиного внеску за необхідний період.

У відомстві наголосили, що одноразова сплата суми єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2.

Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою за весь період, за який необхідно «докупити» стаж, протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.



Якщо договір укладено терміном не менше одного року, внески сплачуються поступово. При цьому щомісячна сума єдиного внеску не може бути меншою від мінімального розміру єдиного внеску (мінімальна сума єдиного внеску складає 1760 грн).

Варто додати, що страховий стаж неможливо купити за період до 2004 року. «Докупити» його можна за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не був працевлаштованим чи зареєстрованим фізичною–особою підприємцем.



Ті платники, які були застрахованими, але не сплачували єдиний внесок в період дії пільги, не зможуть докупити стаж за вищевказані періоди.

Нагадаємо, що дехто з українців може вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку. Однак для цього потрібні певні умови, зокрема, мати необхідний страховий стаж та зареєструватися у центрі зайнятості й протягом 7 днів з моменту реєстрації не отримати пропозиції відповідної роботи.

Додамо, що українці, які працювали за межами країни, тепер можуть додати цей стаж до свого українського для оформлення пенсії. Нові правила діють навіть для тих, хто працював у державах без угод про взаємне зарахування стажу.