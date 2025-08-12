Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ

Президент зазначив, що оукпанти вже готуються до наступальної операції

Російська терористична армія готує наступальні дії на трьох напрямках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тис. додатково, Покровський – близько 7 тис. додатково, Новопавлівський може бути 5 тис. додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю», – зауважив президент.

За словами Зеленського, із 53 тис. окупантів, що перебувають зараз на Сумському напрямку, близько 30 тис. можуть відправитись на ці три напрямки. «Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись. Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій», – сказав він.

Президент вважає, що окупанти до вересня вже будуть готові з цими бригадами, а з додатковими можуть бути готовими в листопаді.

До слова, президент повідомив, що співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України. «Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у «рускіх» тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, дев'ять в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 «двохсотих» і 243 «трьохсотих», 79 безвісти зниклих», – наголосив Зеленський.