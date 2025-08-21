Головна Гроші Особисті фінанси
Це вам точно знадобиться: які документи повинен мати продавець при продажі житла

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Це вам точно знадобиться: які документи повинен мати продавець при продажі житла
Продавцю потрібно заздалегідь зібрати всі документи, щоб купівля квартири пройшла швидко
фото: Fleepik

Для продажу квартири всі співвласники мають надати свої документи

Продаж нерухомості є важливим юридичним процесом, що потребує ретельної підготовки. Щоб угода відбулася без затримок і ризиків, продавець має заздалегідь підготувати повний пакет необхідних документів. «Главком» з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Києві розповідає, які документи повинен мати продавець для успішного укладання договору купівлі–продажу. 

Насамперед продавцю знадобляться документи, що посвідчують особу:

  • паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Якщо власників кілька, кожен із них повинен мати ці документи;
  • якщо один зі співвласників не може бути присутнім під час підписання договору, потрібна нотаріально завірена довіреність із зазначеними повноваженнями на продаж;
  • у разі зміни прізвища, імені чи по батькові потрібно мати свідоцтво або його завірену копію.

Також власнику житла потрібні документи, що підтверджують сімейний стан продавця:

  • паспорт і ідентифікаційний код чоловіка або дружини;
  • свідоцтво про шлюб (оригінал чи завірена копія);
  • нотаріально посвідчена згода чоловіка чи дружини на продаж майна, якщо воно набуте у шлюбі. Це є обов’язковою умовою для захисту прав подружжя.

Також продавець повинен мати при собі документи, що підтверджують право власності на нерухомість. Це основні папери, які засвідчують законне володіння квартирою чи будинком. Залежно від ситуації це може бути:

  • свідоцтво про право власності (до 1 січня 2013 року);
  • витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • договір купівлі-продажу, міни, дарування чи іпотечний договір;
  • свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, що набрало чинності, або інші документи, які підтверджують законність набуття права власності.

Окремо потрібна технічна документація на об’єкт. Це технічний паспорт на квартиру чи будинок із зазначенням основних характеристик житла.

Ще один важливий документ – звіт про експертну грошову оцінку. Він обов’язковий для визначення суми податків та зборів, які сплачуються під час укладення договору. Такий звіт складає сертифікований оцінювач.

Якщо продається будинок із земельною ділянкою, обов’язково потрібен витяг із Державного земельного кадастру. У ньому зазначається кадастровий номер, площа ділянки та її цільове призначення.

І наостанок продавцю слід отримати довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Її можна взяти у ЖЕКу, ОСББ чи в іншому уповноваженому органі. Важливо, щоб на момент продажу не було заборгованості за комунальні послуги.

Варто зазначити, що перед укладенням договору купівлі-продажу нерухомості важливо перевірити документи, щоб уникнути будь-яких ризиків та втрат. «Главком» раніше розповідав, на що звернути увагу при покупці квартири на вторинному ринку.

Читайте також:

Теги: нерухомість документи квартира

