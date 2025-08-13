Росія виграла війну в Україні – Орбан

Орбан: «Якщо ви не за столом переговорів, ви в меню»

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що «Україна програла війну, Росія виграла»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія виграла війну в Україні. Таку заяву він зробив напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Орбан, відомий своєю проросійською позицією, висловив свою думку в інтерв’ю для YouTube-каналу «Patriot». «Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну», – сказав він. Орбан додав, що питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, регулярно підтримує тісні зв'язки з Путіним і неодноразово критикувався європейськими лідерами за свою позицію. Угорщина відмовилася надавати Україні зброю та виступає проти її членства в ЄС.

У понеділок Орбан став єдиним лідером Європейського Союзу, який не підтримав спільну заяву, що підтверджувала право України вільно вирішувати своє майбутнє. Він пояснив свою позицію тим, що ця заява робить Європу «смішною та жалюгідною».

Орбан також висловив занепокоєння, що Європа може бути виключена з переговорного процесу. «Якщо ви не за столом переговорів, ви в меню», – сказав він, закликаючи не «кричати ззовні», коли двоє лідерів, американський та російський, збираються обговорити долю України.

Також британські чиновники висловили занепокоєння з приводу публічних коментарів європейських лідерів щодо майбутніх переговорів про Україну між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Посадовці закликали лідерів ЄС припинити «некорисні постійні коментарі», побоюючись, що це може мати зворотний ефект і змусити Трампа повністю виключити Європу з переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.