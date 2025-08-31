Головна Країна Політика
У Верховній Раді приспущено прапор на знак пам'яті про Андрія Парубія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Верховній Раді приспущено прапор на знак пам'яті про Андрія Парубія
На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор
30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія

У Києві на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор на знак скорботи за Андрієм Парубієм – українським політиком, колишнім головою парламенту та відомим громадським діячем, якого 30 серпня було вбито у Львові, повідомляє «Главком».

«На будівлі Верховної Ради України приспущено Державний Прапор. Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія – народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України», – написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук повідомив, що прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб на знак скорботи та глибокої поваги.

«Верховна Рада України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. Вічна пам’ять», – додав Стефанчук.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

З місця події вже також опубліковано перші кадри.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. 

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Верховна Рада прапор вбивство смерть Андрій Парубій

