Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам
Владислав Фінчук присвятив дебютну перемогу своєму батько, який загинув захищаючи Україну
фото: ФЛАУ/Олександр Залевський

Давид Кулаковський: В мене рідний дядько, Олег Кулаковський, віддав життя за Україну, він був військовим

Українські бігуни Владислав Фінчук, Давид Кулаковський та Юлія Гавриляк присвятили перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики загиблим родичами на війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У секторі чоловічого бігу на 800 м вперше за п'ять років змінився чемпіон України: після чотирьох поспіль перемог Олега Миронця звання перейшло до 26-річного Владислава Фінчука. Він фінішував з часом в 1:51.89 хвилини, обігнавши другого Василя Войтюка на 0.36 секунди, й виграв дебютне «золото» чемпіонату України – до цього мав у активі два «срібла» і дві «бронзи».

Після змагань Фінчук присвятив свою першу в кар'єрі перемогу на національній першості своєму батьку, який спершу вважався зниклим безвісти, однак потім стало відомо, що він загинув, захищаючи Україну у війні проти РФ.

«Я цю перемогу хочу присвятити своєму батьку, який загинув, захищаючи нашу Україну, і всім воїнам, які боронять і поклали життя за нашу державу. Це була особлива перемога», – сказав бігун.

У жіночому бігу на 800 м також дебютне чемпіонство України здобула Юлія Гавриляк. Вона оновила особистий рекорд, фінішувавши з часом у 2:03.49 хвилини. Після змагань Гавриляк зізналася, що бігла на чемпіонаті з думкою про українських військових, які захищають країну від Росії, зокрема про свого брата, який загинув у війні.

«Перед забігом думала про те, що хлопцям на Сході значно гірше. І важче, ніж нам тут. То чому я не можу витратити все, що я маю. Все одно я живу вдома, сплю вдома. А у них немає того, що маємо ми. Велика шана і подяка – ми пам'ятаємо усіх, кого з нами нема.

«Я бігаю з думками про свого брата і думаю завжди тільки про це. Бо це мене тримає і допомагає показувати гарні результати» – розповіла Юлія.

У чоловічого забігу на 200 м вперше в кар'єрі переміг 21-річний Давид Кулаковський, який здолав 2-разового чемпіона України у 100-метрівці Олександра Соколова на 0.24 секунди. Бігун висловив подяку ЗСУ, а також зазначив, що присвячує своє чемпіонство рідному дядьку Олегу Кулаковському, котрий загинув на війні проти РФ.

«Дуже хочу подякувати збройним силам України, дуже приємно було бачити, як тут були заходи для ветеранів, які відновлюються після поранення. В мене рідний дядько, Олег Кулаковський, віддав життя за Україну, він був військовим. Я йому дуже вдячний, мені його не вистачає, присвячую цю перемогу йому. Перемога особлива через це», – сказав Кулаковський.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: легка атлетика війна спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без бою ми здаватися не збираємося
Перемоги не буде без бою
Сьогодні, 13:41
Мілонов: Російська людина ніколи не відмовиться від своєї країни навіть за якісь плюшки на змаганнях
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
8 серпня, 16:10
Глава України подякував усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині
Річниця операції на Курщині. Президент зробив заяву (відео)
6 серпня, 11:04
Владислав Адріанов – обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці
29 липня, 12:51
Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак (по центру) стали переможцями континентальної першості
Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
29 липня, 12:44
Над Донецьком з'явився дим після вибухів
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи (відео)
25 липня, 09:05
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
21 липня, 17:35
64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду
Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі
18 липня, 07:38
На Олімпіаді 2010 року у Ванкувері Гренвольд став бронзовим призером
Блискавка вбила призера Олімпіади-2010
16 липня, 20:56

Новини

Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам
Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам
«Буде зовсім інша гра». Капітан «Динамо» поділився очікуваннями від матчу з «Пафосом»
«Буде зовсім інша гра». Капітан «Динамо» поділився очікуваннями від матчу з «Пафосом»
Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників
Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників
Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
18K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
14K
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
8440
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
8011
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua