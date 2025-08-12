Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам

Давид Кулаковський: В мене рідний дядько, Олег Кулаковський, віддав життя за Україну, він був військовим

Українські бігуни Владислав Фінчук, Давид Кулаковський та Юлія Гавриляк присвятили перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики загиблим родичами на війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У секторі чоловічого бігу на 800 м вперше за п'ять років змінився чемпіон України: після чотирьох поспіль перемог Олега Миронця звання перейшло до 26-річного Владислава Фінчука. Він фінішував з часом в 1:51.89 хвилини, обігнавши другого Василя Войтюка на 0.36 секунди, й виграв дебютне «золото» чемпіонату України – до цього мав у активі два «срібла» і дві «бронзи».

Після змагань Фінчук присвятив свою першу в кар'єрі перемогу на національній першості своєму батьку, який спершу вважався зниклим безвісти, однак потім стало відомо, що він загинув, захищаючи Україну у війні проти РФ.

«Я цю перемогу хочу присвятити своєму батьку, який загинув, захищаючи нашу Україну, і всім воїнам, які боронять і поклали життя за нашу державу. Це була особлива перемога», – сказав бігун.

У жіночому бігу на 800 м також дебютне чемпіонство України здобула Юлія Гавриляк. Вона оновила особистий рекорд, фінішувавши з часом у 2:03.49 хвилини. Після змагань Гавриляк зізналася, що бігла на чемпіонаті з думкою про українських військових, які захищають країну від Росії, зокрема про свого брата, який загинув у війні.

«Перед забігом думала про те, що хлопцям на Сході значно гірше. І важче, ніж нам тут. То чому я не можу витратити все, що я маю. Все одно я живу вдома, сплю вдома. А у них немає того, що маємо ми. Велика шана і подяка – ми пам'ятаємо усіх, кого з нами нема.

«Я бігаю з думками про свого брата і думаю завжди тільки про це. Бо це мене тримає і допомагає показувати гарні результати» – розповіла Юлія.

У чоловічого забігу на 200 м вперше в кар'єрі переміг 21-річний Давид Кулаковський, який здолав 2-разового чемпіона України у 100-метрівці Олександра Соколова на 0.24 секунди. Бігун висловив подяку ЗСУ, а також зазначив, що присвячує своє чемпіонство рідному дядьку Олегу Кулаковському, котрий загинув на війні проти РФ.

«Дуже хочу подякувати збройним силам України, дуже приємно було бачити, як тут були заходи для ветеранів, які відновлюються після поранення. В мене рідний дядько, Олег Кулаковський, віддав життя за Україну, він був військовим. Я йому дуже вдячний, мені його не вистачає, присвячую цю перемогу йому. Перемога особлива через це», – сказав Кулаковський.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).