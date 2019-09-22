Інтимне листування і відверте вбрання: чим запам’яталися нові депутатки Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Аллахвердієва (ліворуч) приходила в Раду в сукні з нашийником

Дев’яте скликання Верховної Ради відрізняється від попереднього не лише оновленим на 80% складом народних обранців, але і кількістю жінок

Напівпрозорі сукні, брендовий одяг та інтимне листування в сесійній залі. ТСН простежила за депутатками нового скликання, чим вони запам'яталися за перший місяць роботи. А ще дізналася, кому в смс-повідомленнях освідчувалася депутатка Олена Криворучкіна, яку всі тепер знають як «Зелена кнопочка».

Дев’яте скликання Верховної Ради відрізняється від попереднього не лише оновленим на 80% складом народних обранців, але і кількістю жінок. Саме депутаток у Раді стало більше вдвічі. І деякі з них вже встигли стати справжніми зірками інтернету.

Світлини інтимного листування заступниці голови комітету з питань екологічної політики і природокористування, депутатки від партії «Слуга народу» Олени Криворучкіної з її коханим підірвало соцмережі. У смс-повідомленні жінка, яку її співрозмовник ніжно називає «Зелена кнопочка», зізнається в коханні невідомому, який підписаний, як «коханий» і пише, що хоче кохатися з ним день і ніч.

В інтерв’ю Олена Криворучкіна зізналася, що була приголомшена тим, що її особисте виставили на загал. І навіть обурилася на журналістів. Переймався і її загадковий «коханий», розповідає новоспечена депутатка:

«У шоці був! І розгубився, і в шоці був. Така ситуація… Перш за все, він турбувався, що я відчуваю, як це сприймаю я, і що зі мною».

Своє особисте життя 47-річна народна обраниця тримає в таємниці. Але ЗМІ зізналося, що коханого звати Андрієм. Вони однолітки. Разом уже 9 місяців. Як і Криворучкіна, її коханий науковець.

«У нас стосунки наразі абсолютно не сімейні, а ще романтичні. Він перебуває увесь час у відрядженні - звідси і смс, бо так можна було побалакати ввечері», - каже нардепка.

Криворучкіна має дорослу доньку від першого шлюбу. Одягнути весільну сукню вдруге не квапиться. Каже, просто насолоджується своїм щастям:

«Щаслива! Це надихає. Я взагалі позитивна людина, світ сприймаю зі світлої сторони, але коли з’являється кохання… Ну, те що кажуть і крила за спиною, і очі сяють, посмішка є, все в порядку».

Ще одна яскрава «Слугиня народу» - 41-річна Ірина Аллахвердієва. Світлина охопленої сумом депутатки, фотографа Яна Доброносова, одразу розійшлася на меми. А в коментарях користувачі губилися в здогадках щодо виразу обличчя депутатки. Чи то сум, чи то розгубленість.

Із журналістами Аллахвердієва не спілкується, тож це й досі залишається таємницею. Чоловікам-депутатам їхня колега подобається. Запевняють, за яскравим образом прихована ще й яскрава особистість.

«Вона насправді розумна жінка. Ну, просто в нас є таке поняття, що якщо жінка має яскравий вигляд, то відповідно – «А про що з нею говорити?!». На жаль. А якщо вона ще й білявка, якщо вона на підборах, то там узагалі починається купа припущень», - говорить нардеп від «Слуги народу» Олександр Скічко.

Через любов до вишуканого брендового одягу колишню очільницю страхової агенції, а нині депутатку називають конкуренткою Ірини Луценко, яка прославилася любов'ю до дорогого взуття і люксових суконь.

Зазвичай на сесії Аллахвердієва вдягається в яскраві кольори та з напівпрозорих тканин. А останнього разу з’явилась у Раді в сукні з нашийником.

Ще одна любителька брендового одягу – 24-річна Ольга Коваль від «Слуги народу». Вона в перший день Ради засвітилася на сесії із сумкою, схожою на торбу від відомого бренду за майже 70 тисяч гривень.

«Ти маєш виглядати так, як ти хочеш, щоб тебе сприймали. Якщо ти хочеш, щоб тебе сприймали як гарну розумну жінку, гарного професіонала, то чи потрібна тобі брендова сумка, або ти хочеш, щоб про тебе говорили як про жінку з брендовою сумкою», - каже нардепка від «Голосу» Кіра Рудик.

«Це не місце для вигулу брендів. Гепюр… Ну, про смаки не сперечаються, так би мовити. Але є дійсно якісь норми ділового стилю, які не передбачають оголених плечей. Всі наступали на ці помилки, якщо відверто», - говорить нардепка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

До слова, народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Литвиненко, якого раніше спіймали на «кнопкодавстві», під час засідання сесії Верховної Ради 20 вересня планував вечірнє застілля з горілкою і шашликами.