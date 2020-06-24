Сексизм і ейджизм. Про останній скандал у «Слузі народу»

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зображення: facebook.com/KatherineSereda

Нові обличчя зруйнували міф про нову політичну культуру

На жаль, не вперше українські можновладці демонструють вульгарний, печерний сексизм.

Але вперше на моїй пам‘яті сама жінка - депутатка це виправдовує, а не засуджує. Відсутність гідності - не залежить від статі.... і слуги це демонструють щодня.

Не вперше «вибачення» політика звучать як продовження скандальних висловлювань. Але тепер позиція «як хочемо - так і розмовляємо зі своїми партійками», не отримує рішучий протест самих партійок. Депутатки фракції СН мовчать... Як і депутати...

Я висловлюю обурення і рішучий протест печерному сексизму, відвертій дискримінаціі за гендерною ознакою, яку дозволили собі керівники провладної фракції і партії. Я б щиро хотіла висловити свою підтримку жертві цих висловлювань, але вона не вважає цей бруд сексизмом...

Подібні заяви, а тим більше їх виправдовування, зводять нанівець ту велику роботу, непростий шлях, що пройшли українські жінки в боротьбі з гендерними стереотипами, нерівністю, булінгом.

Це свідчення низької політичної культури, відсутності моралі і етики, неможливі в цивілізованому політичному середовищі. Ніякої ідеології і принципів в партії влади не існує. Це набор випадкових людей в парламенті.

Заяви, що подібна лексика - це внутрішньопартійна справа, не витримують жодної критики. Бо наступним етапом стане виправдання домашнього насильства як внутрішньосімейних справ. Нові обличчя зруйнували і міф про нову політичну культуру.

Українські жінки сьогодні на рівних з чоловіками захищають територіальну цілісність і суверенітет України на фронті, воюють з епідемією коронавірусу на медичному фронті, гідно представляють українську дипломатію, є драйверами бізнесу, вони високоосвічені і інтелектуальні, сучасні, європейські, вони рівні і гідні. Вони достойні поваги, а не приниження. Ми не дамо нікому їх образити.

Р.S. Під час призначення Шмигаля прем‘єром він заявив, що він не сексист, бо в нього дві доньки, я закликала жінок в парламенті не підтримувати цього кандидата. Жінки - слуги почали... вітати його аплодисментами.



Джерело: блог Ірини Геращенко

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