Трамп, Росія і акції Tesla. Навіщо Ілон Маск «віддав» Крим Путіну?

Маск запевнив Зеленського, що досі підтримує Україну

Американський мільярдер, глава Tesla Ілон Маск напередодні опублікував у Twitter допис, який одразу ж спричинив скандал. Зокрема, американський пропонує:

Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу». «Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився. Україна забезпечує постачання води у Крим. Україна стає нейтральною країною.

Під дописом Маск влаштував голосування.

Допис викликав різку реакцію української влади і пересічних українців. Президент Зеленський у Twitter запропонував власне опитування: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висунув власну пропозицію.

Також до обговорення долучився посол України у Німеччині Андрій Мельник. «Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову «Теслу». Тож, удачі тобі», – написав він.

Пройшлися по Маску мер Києва Віталій Кличко, п'ятий президент України Петро Порошенко («Звичайно сумно, що російська пропаганда діє навіть на найсвітліші розуми...») і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Пересічні українці відповіли Маску сотнями іронічних дописів та фотожаб. Для багатьох його твіт став неприємною несподіванкою, адже Маск підтримував Україну і надав українському уряду доступ до своєї системи супутникового інтернету Starlink.

Міжнародна спільнота також не схвалила «прості рішення» від Ілона Маска. Так, старший радник конгресу США Пол Масаро написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати. А президент Литви порівняв окупацію Криму з колесами без яких Tesla не зрушить з місця.

«Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить їх законним власником авто чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва голосували за це. Просто кажу», – написав він у Twitter.

Зате допис Маска дуже сподобався росіянам. Так, екс-президент РФ Дмитро Медвєдєв прокоментував його словами: «Good job».

Зрештою, Ілон Маск відповів у Twitter Зеленському, що все ще підтримує Україну, але вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

Також він зазначив, що його компанія SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу України проти збройної агресії Росії.

Але питання, яку мету переслідував Ілон Маск, коли написав цей твіт, залишається головною інтригою доби, що минає.

Нічого особистого, тільки бізнес

Існує гіпотеза, що допис Маска був добре продуманим ходом, які і все що робить і говорить цей бізнесмен. Його мета – обвалити ціну на акції Tesla, аби скупити їх дешевше. Серед інвесторів компанії — засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін, а також сам Ілон Маск, йому належить тільки 17% акцій Tesla.

Український інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що твіт Маска призначався для американців і був написаний з метою відволікти їхню увагу від падіння акцій Tesla.

«Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Tesla різко падає, Маск не хоче, щоби говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи, яку реакцію це викличе у преси», – написав Фурса на своїй сторінці Facebook.

«Маск – геніальний продавець повітря. Він робить мільярди з хайпу. Вартість його акцій – це хайп. Він популярний, його акції ростуть. Він генерить ідеї, його акції ростуть», – вважає Фурса. Він також додав, що падіння на 9% акцій Tesla стало причиною появи твіту, а не його наслідком.

Проте ЗМІ наполягають, що падіння стало саме наслідком твіту, а не навпаки.

За даними біржі Nasdaq вартість однієї акції впала на $22 до $242. Варто зазначити, що падіння тривало протягом усього дня. Наразі компанію оцінюють у $706 млрд.

Вартість акції Tesla 3 жовтня 2022 року Інфографіка: Nasdaq

І ще одна деталь: після тривалих судових тяганин Маск стоїть на порозі купівлі Twitter. Попередньо, сума угоди складе $44 млрд. Чи не надумав Маск і тут дещо зекономити? Адже акції Twitter за добу теж впали у ціні.

Маск і республіканці

За політичними уподобаннями Маск – прихильник республіканців і підтримував Дональда Трампа, коли той був президентом. Трамп же, як відомо, прихильно ставився до Путіна.

Так, колишня прессекретарка Дональда Трампа Стефані Грішем випустила книгу, у якій розповіла про деталі перемовин Трампа і Путіна. Зокрема, у ній йдеться, що Трамп казав Путіну, що розмовлятиме з ним жорстко лише на камери.

«Я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом кількох хвилин. Але це на камери, а коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте», – цитує вона слова Трампа до Путіна.

23 лютого Трамп похвалив Путіна за анексію українських територій, він заявив, що вважає визнання «ЛНР» та «ДНР» «геніальним». На думку Трампа, кроки Путіна із визнання «Л/ДНР» і подальшого введення туди «миротворців» (тобто російської армії) є геніальним геополітичним кроком, і чинній американській адміністрації є чому повчитися у кремлівського диктатора. Щоправда, вже 27 лютого Трамп швиденько перевзувся та похвалив президента України Володимира Зеленського за опір ворогу.

Наскільки підтримка Трампа Маском була щирою – важко сказати. Так, на початку 2017 року у Huffington Post вийшов матеріал про те, що Маск змушений підтримувати Трампа, щоби не втратити державну підтримку, без якої його збиткові підприємства будуть приречені. Ось уривок зі статті:

«Хиткий стан бізнес-імперії Маска красномовно пояснює, чому він стрибнув у поїзд Трампа. Маск може прагнути короткострокових привілеїв від уряду, на кшталт податкових пільг на сонячну енергію. Але якщо компанії Маска залишаться збитковими, а за всіма ознаками, так і буде, і він більше не зможе зберігати капітали, Маску, можливо, доведеться звернутися до Трампа та уряду за більш серйозною підтримкою. Тому найближчим часом не варто очікувати на розрив Маска з Трампом. На жаль для Маска, це може зіпсувати його відносини з прогресистами («зеленими»), які донедавна були його найвірнішими прихильниками. Влітку цього року Трамп розказував, що відчував, наскільки Маску необхідна фінансова підтримка. «Коли Ілон Маск прийшов до Білого дому і попросив мене про допомогу…, і розказував яким він є затятим республіканцем і трампістом, я відчув, що якби я сказав «На коліна і благай», він би це зробив».

Разом із тим, Маск скористався нагодою копнути Джо Байдена – чинного президента США, який був основним суперником Трампа. Так, 19 вересня (за три дні до того, як SpaceX здійснила перший пілотований політ на орбіту лише з туристами), він написав у Twitter іронічний коментар. Так, один із користувачів соцмережі зазначив, що глава США жодного разу навіть не згадав про місію Маска/Айзекмана, і запитав підписників, чому так.

«Він досі спить», – прокоментував Ілон Маск.

У цьому контексті нагадаємо, що перед президентськими виборами 2020 року Трамп називав Байдена «соньком Джо» і намагався очорнити конкурента, іронізуючи на тему його «психічного занепаду» і «сонливості».

Наступні вибори у США (сенатські) заплановані на 8 листопада. Тож Маск міг зіграти на боці республіканців, серед яких можуть бути популярними ідеї скоротити підтримку України.

«Маск робить те саме, що Спартц – грається на полі Трампа. Тільки як конкурент, а не шістка. Сам Маск не може балотуватись, але може забезпечити розкрутку своєму кандидату, губернатору Флориди Рону ДеСантісу. Флорида сильно постраждала від урагану Йен. Позавчора ДеСантіс звернувся до Байдена із вимогою про «штормову» допомогу, проти якої (для інших штатів) раніше категорично виступав (отака іронія – як завжди, зрештою). Схема очевидна: «замирення» – кінець допомоги Україні – гроші у свою подушку (читай: допомога Флориді). І так, наратив «нам потрібніше, про себе треба думати» – як раз трампістський», – пише журналіст-міжнародник Олексій Кафтан.

Любитель російської мови

Російський бізнес у Маска так і не з’явився. Хоча минулого року він дав росіянам привід сподіватися, що невдовзі у РФ з’явиться завод Tesla.

«Думаю, ми скоро будемо бути присутніми у Росії. Я думаю, це буде приголомшливо. Нам також потрібно дивитися ширше на Казахстан та інші країни СНД. Це важливо для нас», – казав Маск. Його слова наробили галасу у російському уряді, але будівництво заводу так і не почалося. Та й його авто у Росії не дуже популярні, за весь час існування електрокарів від Маска їх купили там трохи більше 700. «Штук, а зовсім не тисяч. Навіть тому, що тут банально відсутня інфраструктура, необхідна для їх використання. У нас практично нема де зарядити акумулятори», – пояснює російське «Радіо «Свобода».

Також минулого року, у лютому, Ілон Маск запропонував Путіну «усамітнитися» з ним у Clubhouse.

Clubhouse – це соціальна мережа, що швидко набула популярності на початку 2021 року і так само швидко вийшла з моди. Ідея полягала у спілкуванні у форматі аудіоповідомлень, приєднатися до соцмережі можна було лише на запрошення одного з учасників. Користувачі спілкуються у віртуальних тематичних «кімнатах», які самі створюють

У підтвіті Маск дописав російською: «Розмова з вами була би великою честю». Звісно, Путін, який не користується соцмережами, не дав відповіді, однак прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що спілкування Маска та Путіна «не виключено у тому випадку, якщо російський ринок стане цікавим для підприємця».

Загалом Маск багато разів твітив і коментував у Twitter російською мовою, а в одному з коментарів навіть зазначив, що йому «очень нравится звучание русского языка». Невдовзі після цього він російською прокоментував твіт тодішнього глави «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, який просив главу NASA передати Маску привіт.

«Дякую, сер, ха-ха. Ми розраховуємо на взаємовигідне і процвітаюче довгострокове співробітництво», – відповів Маск.

Наталія Сокирчук, «Главком»