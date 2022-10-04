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Акції Tesla обвалилися через скандальну заяву Маска про «мирний договір» з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Акції Tesla обвалилися через скандальну заяву Маска про «мирний договір» з РФ
Акції компанії Tesla втратили 9% вартості через скандальну публікацію Маска
фото з відкритих джерел

Акції компанії Tesla втратили 9% вартості на фоні публікації її засновником Ілоном Маском проєкту «мирного договору» між Україною та Росією

Акції компанії Tesla втратили 9% вартості через публікацію її засновником Ілоном Маском проєкту «мирного договору» між Україною та РФ.

За даними біржі Nasdaq вартість однієї акції впала на $22 – до $242. Варто зазначити, що падіння тривало протягом усього дня. Наразі компанію оцінюють у $706 мільярдів.

У понеділок Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни Росії проти України.

Наразі більшість голосів демонструє Маску, що його пропозиція безглузда. Проголосувати і пояснити мільярдерові, що він не має рації, можна тут.

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.

 

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Теги: росія війна Україна Ілон Маск

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