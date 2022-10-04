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Віддати Крим і Донбас? Громадський діяч пояснив хитрий план Ілона Маска

Надія Клочко
glavcom.ua
Віддати Крим і Донбас? Громадський діяч пояснив хитрий план Ілона Маска
Ілон Маск опинився у центрі сандалу через свій «мирний план» для України
фото з відкритих джерел

Коментатори у мережі вважають, що Ілон Маск виступив зі скандальною заявою про Україну, щоб досягти певних бізнесових цілей

Американський бізнесмен міг виступити учора зі своїми скандальними заявами щодо України, аби навмисне обвалити ціну на акції своїх компаній. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч та блогер Євген Карась.

Як пояснив Карась, саме 3 жовтня аналітики компанії Маска представили йому регулярний квартальний звіт. В ньому йшлося, що компанія не виправдала динаміку розвитку, перспективи і акції впали на 6%. В цей час Маск виступає зі своїм скандальним «мирним планом» для України і акції ще падають на 2,5%. І після цього, на думку Карася, Маск може вигідно скупити акції своїх компаній.

Блогер додав, що колись Ілону Маску вже погрожували судами за те, що він своїми заявами у медійному просторі маніпулює цінами на акції своїх компаній.

«Геніально, тупо і геніально», – сказав Карась.

Так, відомо, що акції компанії Tesla втратили 9% вартості на фоні публікації її засновником Ілоном Маском проєкту «мирного договору» між Україною та Росією. За даними біржі Nasdaq вартість однієї акції впала на $22 – до $242. Варто зазначити, що падіння тривало протягом усього дня. Наразі компанію оцінюють у $706 мільярдів.

Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців. 

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Своєю чергою Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, що все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

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Теги: скандал Україна Ілон Маск

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