Трамп почав хвалити Зеленського і українців за опір Путіну

Раніше Дональд Трамп похвалив Путіна за визнання «ЛДНР»

Колишній президент США Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців, пише Reuters.

Нагадаємо, ще на початку цього тижня Трамп хвалив президента Росії Путіна, який визнав терористичні «ЛДНР».

Через чотири дні обстрілів російських окупантів Трамп висловив співчуття українцям і похвалив президента України Володимира Зеленського, назвавши його «сміливим», оскільки він залишається в Києві.

«Напад Росії на Україну жахливий. Ми молимося за гордий народ України. Бог благословить їх усіх. Як усі розуміють, цього жахливого лиха ніколи б не сталося, якби наші вибори не були сфальсифіковані і якби я був президентом», – заявив політик.

На думку автора CNN Стівена Колінсона, світу не варто дивуватись, що політик, який ледь не влаштував держпереворот у США, що знищив би американську демократію, особливо не переймається долею України.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав причину кризи довкола України.

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