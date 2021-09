Ексречниця Трампа розказала у книзі, про що він домовлявся з Путіним поза камерами

Колишня прессекретарка розкрила секрети зустрічі Путіна і Трампа

Колишня прессекретарка Дональда Трампа опублікувала книгу. У ній Стефані Грішем розповіла і про деталі перемовин 45-го президента США та глави Кремля Володимира Путіна. Про це пише The Washington Post.

Копію видання I’ll Take Your Questions Now отримали у The Washington Post.

Зокрема, в уривку мовиться, що Трамп говорив Путіну, що розмовлятиме з ним жорстко – проти лише на камери. Коли ж перемовини будуть відбуватись віч-на-віч, обіцяв Трамп, тон буде інший.

«Гаразд, я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом кількох хвилин. Але це на камери, а, коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте», – цитує Трампа його колишня речниця.

Також перед представники медіа колишній глава Білого дому пожартував, що вони разом із Путіним мають «позбутись» представників ЗМІ, які начебто публікують фейкові новини. Трамп зауважив, що, мовляв, в Росії такої проблеми нема – на що йому заперечив Путін.

Цікаво, написала Грішем, що у США вважали, що росіяни спеціально взяли на зустріч красиву перекладачку. Такий маневр мав відволікти увагу Трампа.

«Коли розпочалась зустріч, радниця Фіона Хілл нахилилась до мене і спитала, чи я помітила перекладачку Путіна. Це була приваблива брюнетка з довгим волоссям та чудовою фігурою», – написала Грішем.

Зазначимо, що книга Грішем має вийти вже наступного тижня. У ній ще чимало скандалів та сенсацій. Зокрема, про поводження Трампа з жінками та некоректне ставлення до персоналу.

