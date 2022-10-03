Скандальні опитування Маска: соцмережа вибухнула мемами (фото)

Користувачі соцмереж відреагували на скандальну пропозицію Маска віддати РФ тимчасово окупований Крим

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск пропонує мир між Україною та РФ і навіть взявся скласти умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

Користувачі соцмереж відреагували на скандальну пропозицію Маска мемами.

Деякі користувачі вдалися до невтішних прогнозів для Маска.

Також люди «пригрозили Маску розбірками з ГУР та СБУ».

А деякі користувачі просто «пригрозили розбірками».

Дехто і взагалі порівняв американського винахідника із терористом Гіркіним.

Проте були й такі, які висміяли Маска у доволі жорсткій манері і заявили, що навряд чи можна прислухатися до його думок.

Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим.

Що пропонує Ілон Маск:

Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».

️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився.

Україна забезпечує постачання води в Крим.

Україна стає нейтральною країною.

Зауважимо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк жорстко відповів американському винахіднику і мільярдерові Ілонові Маску на його скандальну пропозицію щодо імовірної «мирної угоди» між Україною та РФ.