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Скандальні опитування Маска: соцмережа вибухнула мемами (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Скандальні опитування Маска: соцмережа вибухнула мемами (фото)
Як відреагували на висловлювання Маска українці
фото із відкритих джерел

Користувачі соцмереж відреагували на скандальну пропозицію Маска віддати РФ тимчасово окупований Крим

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск пропонує мир між Україною та РФ і навіть взявся скласти умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

Користувачі соцмереж відреагували на скандальну пропозицію Маска мемами. 

Деякі користувачі вдалися до невтішних прогнозів для Маска.

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Також люди «пригрозили Маску розбірками з ГУР та СБУ».

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А деякі користувачі просто «пригрозили розбірками».

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Дехто і взагалі порівняв американського винахідника із терористом Гіркіним.

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Проте були й такі, які висміяли Маска у доволі жорсткій манері і заявили, що навряд чи можна прислухатися до його думок.

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Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим.

Що пропонує Ілон Маск:

  • Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».
  • ️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився.
  • Україна забезпечує постачання води в Крим.
  • Україна стає нейтральною країною.  

Зауважимо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк жорстко відповів американському винахіднику і мільярдерові Ілонові Маску на його скандальну пропозицію щодо імовірної «мирної угоди» між Україною та РФ.

 

Теги: Україна Ілон Маск росія українці

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