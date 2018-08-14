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    Розвідка США: РФ задоволена результатами саміту в Гельсінкі

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    <div class="copy">Зустріч Путіна з Трампом в Гельсінкі</div> - Розвідка США: РФ задоволена результатами саміту в Гельсінкі
    Фото: ТАСС
    Зустріч Путіна з Трампом в Гельсінкі

    Кремль особливо задоволений спільною прес-конференцією лідерів США і РФ

    За оцінкою розвідки США, російське керівництво задоволене результатами переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 липня в Гельсінкі.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію двох джерел, які мають доступ до розвідувальних даних.

    Росіяни вважають, що зустріч пройшла краще, ніж можна було б очікувати.Водночас Москві не подобається те, що Трамп не може реалізувати політику, яка була би вигіднішою РФ, після саміту в Гельсінкі.

    Особливо російській стороні сподобалася 45-хвилинна прес-конференція, яка відбулася після завершення переговорів. Так особливо важливою була дискредитація Трампом в рамках цієї прес-конференції розвідувальних органів США і загалом американської політики.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жодного разу не згадав про Україну на підсумковій прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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