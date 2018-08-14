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    ФБР звільнило агента, який обіцяв не допустити перемоги Трампа на виборах

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    ФБР звільнило агента, який обіцяв не допустити перемоги Трампа на виборах

    Агент Строк входив до команди спецпрокурора Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США

    Федеральне бюро розслідувань звільнило агента Пітера Строка, який у 2016 році в переписці зі своєю подругою обіцяв не дозволити Дональду Трампу перемогти на президентських виборах.

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Зазначається, що в серпні 2016 року юристка ФБР Ліза Пейдж, з якою у Строка був роман, спитала під час переписки, чи стане Трамп президентом.

    «Ні. Ми його зупинемо», — написав у відповідь агент.

    У ФБР вирішили, що це повідомлення демонструє упередженість Строка стосовно Трампа, а також готовність співробітника Бюро вплинути на перспективи його перемоги у виборах.

    Строк вибачився за цей інцидент, а також наголосив, що він не впливав на його роботу в ФБР.

    Зазначимо, що агент Строк входив до команди спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США. Після того, як стало відомо про цю переписку, Строка відсторонили від розслідування.

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