ФБР звільнило агента, який обіцяв не допустити перемоги Трампа на виборах



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Агент Строк входив до команди спецпрокурора Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США

Федеральне бюро розслідувань звільнило агента Пітера Строка, який у 2016 році в переписці зі своєю подругою обіцяв не дозволити Дональду Трампу перемогти на президентських виборах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що в серпні 2016 року юристка ФБР Ліза Пейдж, з якою у Строка був роман, спитала під час переписки, чи стане Трамп президентом.

«Ні. Ми його зупинемо», — написав у відповідь агент.

У ФБР вирішили, що це повідомлення демонструє упередженість Строка стосовно Трампа, а також готовність співробітника Бюро вплинути на перспективи його перемоги у виборах.

Строк вибачився за цей інцидент, а також наголосив, що він не впливав на його роботу в ФБР.

Зазначимо, що агент Строк входив до команди спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США. Після того, як стало відомо про цю переписку, Строка відсторонили від розслідування.