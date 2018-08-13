Трамп підписав закон про оборонний бюджет: Україна отримає $250 млн



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Президент США Дональд Трамп

Оборонний бюджет посилює підтримку США союзникам в Європі проти російської агресії

13 серпня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав закон про «Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони».

Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону.

В заяві Білого дому вказується, що «безпрецедентна підтримка дозволить Вашингтону стримувати супротивників і потужно провадити мирну політику адміністрації Трампа».

Бюджет посилює підтримку США союзникам в Європі проти російської агресії через надання фінансування для ініціативи стримування.

«У протистоянні цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість – найбільш певний шлях до конфлікту і надзвичайна потужність є найбільш певним засобом нашої оборони», - цитує президента Трампа Білий дім.