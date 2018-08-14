Після оприлюднення таємних записів екс-радниці Трампа у Білому домі запанувала паранойя, - CNN



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Фото AFP Омароса Манголт-Ньюмен

Помічникам президента США цікаво, хто ще може використовувати записувальний пристрій для фіксації приватних розмов.

Після того, як екс-радниця президента США Дональда Трампа Омароса Манголт-Ньюмен обнародувала свої секретні аудіозаписи, зроблені у Білому Домі, відчуття параної, яке і раніше панувало серед працівників адміністрації, поглибилось, пише CNN.

Тепер помічникам президента США цікаво, хто ще може використовувати записувальний пристрій для фіксації приватних розмов. Вони провокують Ньюмана оприлюднити більше своїх записів, які вона анонсувала у низці телевізійних інтерв'ю.

«Білий дім не може дізнатися, скільки записів може бути у Ньюмен», - заявив один з чиновників, водночас він відмовився вказати, які конкретні правові кроки будуть вжиті.

Як повідомлялось, колишній радник президента США Дональда Трампа Омароса Маніголт-Ньюман в понеділок оприлюднила секретний аудіозапис. Це - телефонна розмова Маніголт з Трампом після її звільнення з Білого дому.

Раніше Ньюман розповіла, що Трамп у 2017 році з'їв записку з «делікатною» інформацією. Вона обіймала посаду директора з комунікацій управління Білого дому зі зв'язків із громадськими організаціями та населенням. Маніголт-Ньюман зазнача, що привела адвоката Трампа Майкла Коена в Овальний кабінет, де йому була призначена зустріч із президентом. Маніголт-Ньюман випадково помітила, як президент прожовує шматочок папірця.