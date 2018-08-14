Сенатор Маккейн відреагував на підписання оборонного бюджету США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Маккейна, прийнятий бюджет дає важливу можливість реалізувати ефективний підхід у протистоянні зростаючим небезпекам у світі

Сенатор Джон Маккейн привітав підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету країни на 2019 рік.

Для сенатора було великою честю, що закон був названий його іменем, написав у своєму Twitter Маккейн.

«Я зворушений, що мої колеги в Конгресі вирішили назвати закон моїм іменем... Я дякую своїм колегам Конгресу за спільну роботу над створенням цього законодавства, яке шанує наших чоловіків і жінок у формі і відповідає традиціям двопартійності і співпраці», - заявив сенатор.

За словами Маккейна, прийнятий бюджет дає важливу можливість реалізувати ефективний підхід у протистоянні зростаючим небезпекам у світі.

Нагадаємо, 13 серпня президент СА Дональд Трамп підписав закон про «Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони». Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону. Закон отримав ім'я Джона Маккейна.

Джерело: РБК-Україна