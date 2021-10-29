В Узбекистані обрали президента, ОБСЄ заявляє про порушення під час виборів

Мірзієєв очолює Узбекистан з 2016 року

Чинний керівник держави переобрався на наступний президентський термін

Голова ЦВК Узбекистану Зайніддін Нізамходжаєв оголосив про перемогу чинного президента Узбекистану Шавката Мірзієєва на виборах глави держави. Про це повідомляє видання «РИА Новости».

«Центральна виборча комісія Республіки Узбекистан ухвалила вважати Мірзієєва Шавката Миромоновича обраним на посаду президента Республіки Узбекистан. Після підрахунку всіх бюлетенів він набрав 80,12 відсотка голосів», – заявив Нізамходжаєв.

Президентські вибори в Узбекистані відбулися у неділю, 24 жовтня. За офіційними даними, явка перевищила 80%. Мірзієєва вже привітали з перемогою президент Росії Володимир Путін, білоруський лідер Олександр Лукашенко та голова Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Слід зазначити, що спостерігачі від Росії та Білорусі не виявили зловживань під час виборчого процесу. Однак спецкоординатор місії ОБСЄ Рейнхольд Лопатка заявив про порушення під час виборів та наголосив, що країні необхідно продовжувати шлях демократичних перетворень.

Нагадаємо, Шавкат Мірзієєв вперше став президентом у 2016 році після смерті Іслама Карімова, першого лідера незалежного Узбекистану. За Карімова Мірзієєв був прем'єр-міністром.

Нагадаємо, влада Узбекистану посилила покарання за поширення неправдивої інформації. Тепер повторна публікація фейкових даних може загрожувати поширювачу обмеженням свободи.

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