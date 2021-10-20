Скандал на Черкащині. Зеленський агітує за кандидата від влади (фото)
В округ, де через 10 днів обиратимуть народного депутата, приїхав президент відкривати... басейн
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Золотоноші на Черкащині, заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва», і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським об’єкти «Великого будівництва» оглядає кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.
Віталій Войцехівський – міський голова Золотоноші з 2010 року. Має різнобарвну політичну біографію. Під час мерських перегонів Войцехівського підтримувала «Партія регіонів», міську організацію якої він очолював після своєї перемоги.
Нагадаємо, до проміжних виборів на окрузі лишається 10 днів. Причина перевиборів – обраного у 2019-му нардепом дев’ятого скликання Олександра Скічка навесні 2021-го було призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації. Провладного кандидата Віталія Войцехівського місцеві експерти називають одним з головних фаворитів перегонів.
Сьогодні Володимир Зеленський урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії імені Скляренка.