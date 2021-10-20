Скандал на Черкащині. Зеленський агітує за кандидата від влади (фото)

Президент Зеленський заявив черкаським журналістам, що його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі

В округ, де через 10 днів обиратимуть народного депутата, приїхав президент відкривати... басейн

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Золотоноші на Черкащині, заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва», і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським об’єкти «Великого будівництва» оглядає кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

Віталій Войцехівський – міський голова Золотоноші з 2010 року. Має різнобарвну політичну біографію. Під час мерських перегонів Войцехівського підтримувала «Партія регіонів», міську організацію якої він очолював після своєї перемоги.

фото: procherk.info

Нагадаємо, до проміжних виборів на окрузі лишається 10 днів. Причина перевиборів – обраного у 2019-му нардепом дев’ятого скликання Олександра Скічка навесні 2021-го було призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації. Провладного кандидата Віталія Войцехівського місцеві експерти називають одним з головних фаворитів перегонів.

Сьогодні Володимир Зеленський урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії імені Скляренка.