Після передвиборчого турне Зеленського «готовий» басейн подорожчав на 5,6 млн грн

На сайті Офісу президента зазначено про те, що басейн в Золотоноші вже «зведено» у межах програми «Велике будівництво»

Напередодні оголошення додаткової закупівлі басейн у Золотоноші «проінспектував» президент Володимир Зеленський

Департамент капітального будівництва Черкаської ОДА 22 жовтня оголосив про намір за переговорною процедурою укласти угоду з ПП «Архстрой фасад» на додаткові роботи зі спорудження басейну в Золотоноші вартістю 5,6 млн грн. Про це пише видання «18 000» з посиланням на дані «Прозорро».

Оголошення про закупівлю не містить переліку майбутніх робіт, які має виконати підрядник. Директор департаменту-замовника цього будівництва Андрій Лапін сказав виданню, що додатковими роботами передбачено покращення інклюзивності будівлі. Також враховано нові технологічні рішення в частині ізоляції підлоги, улаштування покрівлі, внутрішньому оздобленні, каналізаційній системі та технології басейну, а також покращення енергоефективності будівлі. Водночас зменшено вартість благоустрою території за рахунок використання інших технологій та противандальних елементів.

Басейн будується вже понад п’ять років. У 2015 році право на його зведення отримало підприємство «БК «Семат», що освоїло 8,5 млн із 10 млн грн., передбачених первинним договором. Згодом додатково влітку 2021 року було проведено тендер, вартістю ще понад 12,5 млн грн. який виграло підприємство ПП «Архстрой фасад». З урахуванням додаткових робіт загальна вартість будівництва може скласти понад 25 млн гривень, що в два з половиною рази більше за попередній кошторис.

Напередодні оголошення додаткової закупівлі басейн 20 жовтня «проінспектував» президент Володимир Зеленський. Участь в «інспекції» взяли очільник ОДА Олександр Скічко та кандидат від партії «Слуга народу» на виборах до 197 округу, мер Золотоноші Віталій Войцехівський. Вибори заплановано на неділю, 31 жовтня.

фото: president.gov.ua

На сайті Офісу президента зазначено про те, що об’єкт вже «зведено» у межах програми «Велике будівництво». Водночас у коментарях присутніх журналістів під час візиту до Золотоноші працівники гімназії говорили про те, що басейн вже працює, проте в «тестовому» режимі.

До слова, мер Черкас, який воював із Зеленським, підтримав провладного кандидата.

Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.