Епіцентр Порошенка, або Як Хмельниччину віддали Герезі

Команда нардепа-мільйонера Олександра Гереги 19 травня 2018 року фактично одержала контроль над владною вертикаллю Хмельницької області, який не зуміли закріпити після результатів місцевих виборів 2015 року.

Реванш обійшовся їхньому лідеру нелегко і був зумовлений чималим супротивом іншого політичного важковаговика, першого заступника глави Адміністрації Президента Віталія Ковальчука та Кабміном (Ковальчук також є представником Президента в уряді — авт.). Саме цей високопосадовець 28 квітня 2016 року прибув до Хмельницького з почесною місією, привізши близького соратника Олександра Корнійчука в амплуа голови облдержадміністрації. Тепер же для людини «куратора»Хмельниччини знайшли іншу посаду — радник президента Порошенка.

Натомість Герега вчергове довів, що будівництво політичного епіцентру на теренах Хмельниччини є цілком реальним проектом. Спочатку це підтвердив Андрій Шинькович, який у 2014 році з посади заступника голови мережі гіпермаркетів Гереги «Епіцентр», несподівано виграв 189 мажоритарку і зайшов до Верховної Ради. Нині інший «епіцентрівець», депутат обласної ради від партії «За конкретні справи» Вадим Лозовий також продемонстрував кар’єрний злет, ставши головою Хмельницької ОДА.

Орієнтація — вибори

Як показав візит Президента Петра Порошенка, завдання Лозового, крім економічних, ще й політичні. Про це глава держави не стомлювався говорити під час офіційного представлення людини Гереги. Правда, Порошенко поки в лоб не спішить говорити про свій другий президентський термін, але здобутками похвалився. Так, головними досягненнями за останні чотири роки є посилення української армії, підписання Угоди про асоціацію з ЄС та безвізовий режим з понад 100 країнами.

До європейської президентської валізи Порошенко додав й реформу децентралізації. Тут він, як справжній державник, пожурив несвідомих місцевих керівників, котрі тримають бюджетні кошти на банківських депозитах.

«Є така ініціатива: давайте на 5 років покладемо гроші місцевих бюджетів на банківські рахунки і будемо заробляти депозити. Друзі, у нас тут банківський бізнес чи служіння народу? Кожна копійка має бути інвестована у школи, дитячі садки, дороги, дороги, освітлення, побудову сільської медицини, президентської, яка будується, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету, а не спрямовувати їх на підкуп виборців, проїдаючи та роздаючи тисячу гривень в надії, що за тебе проголосують. Зупиніться, вам гроші давали не для цього», — наголосив Порошенко.

«Успіх Вадима — це успіх України»

Підтримати Вадима Лозового до сесійної зали прибула чи не вся фракція “За конкретні справи”. Однак левову частину уваги на себе перебрав сам Олександр Герега, котрий є нечастим гостем у цих стінах. Рукостискання та обійми від нардепа були звичним явищем для більшості його знайомих.

Протягом тридцятихвилинного виступу Президента Лозовий сидів непорушно по ліву руку від гаранта. Коли ж справа дійшла до офіційного представлення.

Вадим Миколайович попросив слова і оконфузився. Виявилося, що Порошенку не сподобалося, що його новий підлеглий з папірця читає промову.

Та через кілька хвилин глава держави виправився: «Успіх Вадима — це успіх громади, області та України».

Цікаво пригадати, як новопризначений голова ОДА у 2015 році потрапив до Хмельницької обласної ради. Він балотувався у 54 окрузі, в який входить Летичівський район. Перемога дісталася головному лікарю і члену ВО “Батьківщина” Наталії Кухарук.

Проте суть фокусу полягала у тому, що чинний закон про місцеві вибори дозволяє застосувати прийом “потрібних” людей: окремі з тих депутатів, які перемогли на виборах, пишуть заяви про відмову від мандатів. Їхнє місце автоматично займають наступні кандидати-списочники з вищим рейтингом. Так ось замість трьох “конкретників” до ради зайшла “свіжа кров”, серед яких був і Вадим Лозовий.

У березні 2017 року Лозового обрали керівником фракції “За конкретні справи”. Цей пост залишила Неоніла Андрійчук, перейшовши працювати на посаду першого заступника голови облради. До слова, пані Андрійчук у двох каденціях нардепа Олександра Гереги працювалайого помічником на платній основі.

В облраді Вадим Лозовий запам’ятався епатажним випадом у бік “свободівця” Віктора Бурлика. “Герегівця” вивела з себе поведінка останнього, коли той ревно з трибуни вимагав поставити на голосування свої депутатські запити.

Мовчання аграріїв

Сьогодні з цими хлопцями поки що туманна ситуація після взяття “герегівцями” контролю над областю. Пам’ятаєте, як у грудні 2015 року фермери і агрохолдинги Хмельниччини стали на дибки проти дій агрофірми Гереги, влаштувавши показовий “агромайдан” біля будівлі облдержадміністрації? Більшість непокоїло те, що герегині люди переманювали пайовиків різними методами. Подекуди доходило до того, що створювалися так звані “шахматки” — земельні масиви, що втрачали цілісність.

Противником у такий спосіб появи нового агрогравця був і народний депутат від групи “Воля народу”, власник групи компаній “Вітагро” Сергій Лабазюк. На 2016 рік його підприємство входило в десятку великих агрохолдингів Хмельниччини. Відсутність Лабазюка на представленні Лозового може говорити про те, що за два роки ситуація не змінилася.

Тим часом, аграрні справи Олександра Гереги стрімко йдуть вгору. З 2016 року земельний банк його агропідприємств збільшився з 450 га до 110 тис. га землі. Тільки за 2017 рік нардеп задекларував власність на більше десяти фірм галузі АПК: «Агрохолдинг 2012», «Аграрна Інвестиційна компанія-Ярмолинці», «Аграрна Інвестиційна компанія-Чемерівці», «Зелена миля», «Баркософт Агро 1», «Баркософт Агро», «Промінь», Закупнянське ХКП (Хмельницька область), «Агрофірма Медобори» (Тернопільська область), «Бужанське», «Поділ», «Федюківка-Агро», «Віта-Колос» (Черкаська область), «Інтерагроінвест», «Лучанське-2», «Світанок» (Київська область), «Кряж і К», «Мрія», «Чернівчанка-Агро» (Вінницька область). Вказаних агрофірм не було в попередній електронній декларації політика.

«Привіт» Загородному і Симчишину

Ще один важливий месидж з президентського візиту бумерангом відбився на органах місцевого самоврядування, які полюбляють продукувати не завжди зрозумілі звернення до центральної влади. Не називаючи прізвищ та імен, Порошенко записав їх у свої вороги.

“Є місцеві ради, які замість Верховної Ради хочуть визначати зовнішню політику і політичний курс держави. Цим самим вони дестабілізують ситуацію в країні та де-факто працюють “п’ятою колоною”, — сказав глава держави.

І зауважив, що місцеві органи влади мають працювати в рамках своїх повноважень, визначених Основним Законом.

У квітні 2018 року Комітет виборців України оприлюднив рейтинг абсурдних рішень обласних ради. Там опинилася й Хмельницька обласна рада, яка 23 березня 2017 року ухвалила зверення до Верхоної Ради і Кабміну щодо підвищення розміру мінімальної пенсії.

А роком раніше обранці Хмельниччини підтримали звернення до Президента і Прем’єра з проханням укласти договори про розподіл повноважень між Кабінетом Міністрів України, обласними державними адміністраціями та обласними радами. Це спровокувало хвилю істерії з боку російського ТБ, яке заговорило про федералізацію Західної України. Порошенко назвавдії облради неконституційними.

Не гребують схожими витівками у Хмельницькій міській раді. Тут щосесії депутатам пропонують голосувати по кілька політичних звернень до Президента або Кабміну. Зокрема, у 2017 році спеціально скликалися два пленарні засідання з метою заявити політичну позицію щодо певних процесів.

Фактор Корнійчука

Як не дивно, але “збитий” голова ОДА Олександр Корнійчук, продовжуватиме впливати на політичні розклади Хмельницької області у статусі позаштатного радника Президента.

Звісно, що сама посада більше “ритуальна”, при цьому не треба відкидати фрази Порошенка: “Він (Корнійчук — авт.) переходить на іншу роботу, залишаючись в орбіті Президента”.Як це позначиться на побудові стратегії “герегівців” стосовно Хмельниччини, покаже час.

Джерело: Незалежний громадський портал

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