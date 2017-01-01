Блокування NewsOne: обґрунтований протест чи напад на свободу слова?

Активісти, які більше доби блокували телеканал NewsOne, вимагають вибачень від власників каналу за оцінку Майдану як «державного перевороту». В ОБСЄ у таких діях побачили загрозу свободі слова

Колишні представники добровольчих батальйонів, ветерани АТО разом з представниками організації «Братство» Дмитра Корчинського у понеділок, 4 грудня, блокували у Києві телеканал NewsOne. Виглядало це так: біля забарикадованого мішками з піском та колючим дротом в'їзду до телеканалу кілька десятків людей п'ють чай,



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Активісти, які більше доби блокували телеканал NewsOne, вимагають вибачень від власників каналу за оцінку Майдану як «державного перевороту». В ОБСЄ у таких діях побачили загрозу свободі слова

Колишні представники добровольчих батальйонів, ветерани АТО разом з представниками організації «Братство» Дмитра Корчинського у понеділок, 4 грудня, блокували у Києві телеканал NewsOne. Виглядало це так: біля забарикадованого мішками з піском та колючим дротом в'їзду до телеканалу кілька десятків людей п'ють чай, гріються біля залізної діжки, у якій палає багаття. Час від часу блокувальники пояснювали перехожим, чому зібралися саме під цим телеканалом.

DW стала свідком такої розмови: »Так саме ж на цьому телеканалі можна почути думку, яка відрізняється від офіційної. Я їх дивлюся. Чому ви їх блокуєте?» - запитав перехожий літній чоловік. «Розумієте, Newsоne уже чотири роки поспіль веде проросійську інформаційну політику і є рупором Кремля в Україні. Наші хлопці воюють на Сході, а вони називають нас заколотниками і «стріляють» нам в спину, а подають це як свою опозиційність», - пояснив чоловіку колишній доброволець батальйону «Азов» Марат Сайфулін.

«Вибачень і змін!»

Головний вхід та додаткові в'їзди до будівлі, де розташований телеканал, блокувальники не чіпали. «Ми не перешкоджаємо журналістській роботі - це символічна акція. На телеканал всі заходять вільно. Ми заблокували один з в'їздів, аби привернути увагу до висловлювань власника телеканалу пана Мураєва, який в ефірі свого каналу назвав Майдан «державним переворотом», - пояснив DW колишній командир добровольчого батальйону «Свята Марія», представник радикального «Братства» Олексій Середюк.

Минулого тижня у прямому ефірі політичного ток-шоу «Український формат» на телеканалі NewsOne Євген Мураєв, відповідаючи на запитання колеги по Верховній Раді Світлани Заліщук про події Революції гідності, назвав їх «державним переворотом». Після заяви Мураєва п'ятеро учасників ток-шоу «Український формат», під час якого було зроблено цю заяву, на знак протесту залишили студію. «Такі висловлювання неприпустимі. Це ображає гідність воїнів, які воюють на Сході, матерів тих, хто загинув на Майдані. Їхня політика повинна змінитися», - наполягає Олексій Середюк.

За його словами, блокувальники вимагають від власника телеканалу NewsОne публічних вибачень за ці слова та змін редакційної політики його каналу. На дієвість Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка регулює діяльність телеканалів в Україні, блокувальники не покладаються, оскільки, за їхніми словами, у державного регулятора немає можливості законно вплинути на NewsOne.

Реакція влади

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsOne, який блокували. «Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування - неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни-агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях, як оцінка Революції гідності», - навела слова Порошенка прес-служба президента. На думку глави держави, такі дії є реакцією суспільства на бездіяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка регулює медіапростір в Україні.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав активістів, які заблокували NewsOne, припинити акцію, оскільки «не варто з негідників робити страждальників», а власникам і редакторам телеканалу порекомендував «припинити провокувати людей». У київській поліції повідомили, що вивчають питання щодо можливого відкриття кримінального провадження у зв'язку з подіями біля телеканалу NewsOne після відповідної заяви до поліції з боку телеканалу.

Пізніше у понеділок активісти зняли блокаду. Як повідомили на телеканалі, мішки з піском та інші перешкоди, які були встановлені на в'їзді до бізнес-центру, в якому розташований офіс NewsOne, були прибрані.

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення повідомили, що діють у межах профільного закону, який дозволяє перевіряти телеканали лише за зверненням фізичних чи юридичних осіб або після виявлених ознак порушення закону в результаті моніторингу телеканалів. Натомість, за словами заступниці голови Нацради Уляни Фещук, поки відповідного звернення щодо роботи телеканалу NewsOne не зареєстровано.

Слабкий регулятор

«Нацрада завжди стоїть на засадах свободи слова. У правовій державі треба боротися правовими методами», - сказала Фещук у коментарі DW. У Нацраді вважають, що для того, щоб дії регуляторного органу були адекватні сучасним загрозам, повноваження ради повинні бути посилені. «Це дозволить оперативно регулювати інформаційний простір і не допускати жодних безкарних заяв або будь-якої інформаційної політики, що заперечує територіальну цілісність України або піддає сумніву такі визначні події, як Революція Гідності», - йдеться у офіційній заяві Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Такої ж думки і директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. На її думку, українському регулятору бракує сучасних дієвих механізмів впливу на телеканали. «Українська Нацрада з питань телебачення і радіомовлення - найслабший регулятор у Європі. У нас діє старий радянський закон про регулювання, а ситуація вкрай змінилася і для регулювання аудіовізуальних медіа він не підходить. Тому люди час від часу і блокують телеканали», - пояснює Романюк.

Додатковий піар?

Обурення блокуванням телеканалу висловили й у ОБСЄ. Там вважають, що перешкоджання доступу до офісу телеканалу групою невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах є «прямим втручанням в його роботу та фізичним залякуванням працівників ЗМІ». «Ця ситуація є неприйнятною та є нападом на свободу слова, що не може мати виправдань», - наголосив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що блокувати канали телеглядачі можуть виключно своїм телевізійним пультом. «Не дивишся - означає, не погоджуєшся з редакційною політикою і наповненням. Чим менше глядачів - тим нижче рейтинги, менше реклами, менше впізнаваності і впливу», - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв «подякував» блокувальникам за зростання уваги до його телеканалу та за привернення уваги до проблеми свободи слова в Україні. «Наша поточна потворна демократія, беззаконня і проблеми в роботі незалежних ЗМІ стануть першою темою спілкування з єврокомісарами: сорок хвилин тому ми прилетіли в Брюссель», - повідомив Мураєв у себе на сторінці у Facebook ввечері у понеділок.

Джерело: Deutsche Welle