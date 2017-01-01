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    Сутички біля будинку Саакашвілі: поліція застосувала сльозогінний газ

    Fктивісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння
    Біля Українського дому сталася сутичка між прихильниками екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі та правоохоронними органами, поліція застосувала сльозогінний газ. Під час сутичок поліцейські застосували сльозогінний газ. У відповідь активісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння.
    • Сьогодні, 11:36
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    Fктивісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння

    Біля Українського дому сталася сутичка між прихильниками екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі та правоохоронними органами, поліція застосувала сльозогінний газ.

    Під час сутичок поліцейські застосували сльозогінний газ. У відповідь активісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння.

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    Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами щодо фінансування так званого «Міхо-Майдану». Також Луценко збирає брифінг для ЗМІ на 12 годину. 

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

    Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

     

    ЗМІ газ фінансування
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