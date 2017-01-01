Сутички біля будинку Саакашвілі: поліція застосувала сльозогінний газ

Fктивісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння

Біля Українського дому сталася сутичка між прихильниками екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі та правоохоронними органами, поліція застосувала сльозогінний газ. Під час сутичок поліцейські застосували сльозогінний газ. У відповідь активісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння.



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Fктивісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння

Біля Українського дому сталася сутичка між прихильниками екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі та правоохоронними органами, поліція застосувала сльозогінний газ.

Під час сутичок поліцейські застосували сльозогінний газ. У відповідь активісти також застосували сльозогінний газ проти поліцейських, а також почали кидати в них каміння.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко сьогодні має виступити у Верховній Раді з сенсаційними заявами щодо фінансування так званого «Міхо-Майдану». Також Луценко збирає брифінг для ЗМІ на 12 годину.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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