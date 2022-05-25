Внуки Путіна. Як Кремль працевлаштував українських колаборантів-втікачів

Російські спецслужби запустили новий антиукраїнський проєкт за гроші придворного криміналітету

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну російські пропандистські ЗМІ активно заговорили діяльність нового «Международного общественного движения «Внуки». Члени цього руху якого активно їздять тимчасово окупованими територіями Донбасу і Харківщини, роздають пенсіонерам олію, картоплю та листівки з пропагандою, виправдовуючи звірства росіян ідеалами «руського міра».

Документи, отримані українськими хакерами, після зламу електронної скриньки одного зі співробітників російських спецслужб, проливають світло на учасників нового проєкту Кремля. Серед патронованих спецслужбами РФ осіб – голова новоствореної організації Тетяна Поп, українська сепаратистка, яка з 2015-го переховується у Москві, оскільки в Україні її очікує ув’язнення за виправдовування війни та підтримку дій окупантів.

Серед безлічі документальних матеріалів, що свідчать про причетність спецслужб РФ до створення руху «Внуки», можна відслідкувати практично всю хронологію запуску проєкту, затвердження лідера, підбір журналістів, пошук шляхів фінансування та навіть листи особисто Путіну.

Підготовка «внуків» до вторгнення

Про підтримку ідеї створення проєкту «Внуки», який має об’єднати навколо себе проросійську молодь у пострадянських країнах, у російських спецслужбах заговорили на початку 2022 року. Головна увага «міжнародного громадського руху» мала спрямовуватися на молодіжний актив лояльних РФ політичних партій і громадсько рухів, православної молоді московського патріархату. Мета – у майбутньому рух має перерости у повноцінну політичну силу, яка братиме участь у виборах різних рівнів. Перші три країни, де повинен «засвітитись» рух – Росія, Білорусь та Україна.

Саме на початку року була визначена стратегія і концепція діяльності підконтрольної Кремлю організації. У документі під назвою «Проект создания Движения патриотического воспитания и коммуникативной экспансии молодёжи постсоветского пространства» описується доцільність створення такої організації, її структура, штат. Одним словом – поданий повноцінний проєкт на затвердження «зверху».

Обґрунтовуючи доцільність створення структури, автори непублічно визнають поширення у Росії антивладних настроїв через некомпетентних чиновників, використання владою застарілих методів роботи з масами, відсутність стратегії, що й призвело до програшу у інформаційній війні Заходу. Саме тому пропонується запустити «Центр комунікативної експансії на пострадянському просторі» («Центра коммуникативной экспансии на постсоветском пространстве»), політичною гілкою якого стане – Ліга молоді пострадянського простору («Лига молодёжи постсоветского пространства»). Першим і головним етапом до цієї мети і є створення Міжнародного громадського руху «Внуки», який стане кадровою та ідеологічною основною для наступних етапів «експансії».

Автори проекту «Внуки» описують його так: «Изначально движение будет носить спорадический характер. Возникнет оно, к примеру, в Беларуси. Хэштеги в соцсетях, затем флешмобы и челленджи, страницы и группы, чуть позже – брендинг, официальная регистрация и организация реальных акций и мероприятий, создание собственных медиаплатформ и мерч-линий. Планируется охватить движением Молдову, Украину, Армению, Грузию, Казахстан и, конечно, Россию. В каждой стране будет несколько лидеров, которые сформируют свою сеть ячеек. Самые жизнестойкие и эффективные создадут ядро будущей партии. Планируется также активно привлекать ломов (певцы, спортсмены, блогеры, политики), поскольку поколение Z более всего доверяет селебрити. Главное условие – все коммуникации должны быть современными и технологичными, а контент короткий и креативный».

Розроблений російськими пропагандистами «Проект создания Движения патриотического воспитания и коммуникативной экспансии молодёжи постсоветского пространства»

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого проєкт «Внуки» був погоджений, але війна внесла свої корективи. Стартував рух не у Білорусії, як планувалось, а у Москві. Лідеркою новоствореного руху стала скандально відома «політична русинка» Тетяна Поп, яка вже майже 10 років не проживає в Україні, але все ще на російських каналах говорить про утиски національних меншин. У російських спецслужбах мали сумніви стосовно підтримки чергового проекту за участі Тетяни Поп, оскільки її попередній проект «Эхо Киева» закінчився повним фіаско, попри багаторічне чимале фінансування. Коли Кремль перестав платити і поцікавився долею багаторічних фінансових вливань, Тетяна Поп заблокувала «Эхо Киева», звинувативши у цьому українських націоналістів, і розпустила колектив.

Резюме Тетяни Поп, де вона продемонструвала весь свій кар’єрний шлях у служінні Кремлю та російській машині пропаганди, опинилось серед інших документів у зламаній пошті.

Резюме сепаратистки Тетяни Поп, яка очолила проєкт «Внуки»

У своєму резюме Поп, до прикладу, приписує собі ініціативу та координацію роботи з відродження в Україні Партії регіонів у 2018 році чи організацію у 2017-2018 роках у Києві проросійської акції «Бессмертный полк». При цьому, будь-яких публічних підтверджень її участі у цих проєктах знайти у мережі не вдалось. У резюме також зазначено отримання нею російського громадянства у 2019 році, копія нового паспорта Поп гуляє в інтернеті.

Копія російського паспорта уродженки Закарпаття Тетяни Поп, яка з 2015 року проживає у Москві і підтримує контакти з українськими колаборантами-втікачами

Коли російські спецслужби і наближені до них організації «дали добро» на старт проєкту «Внуки» та затвердили лідерку, постало питання його фінансування.

Організатори склали кошторис, під який здійснювався добровільно-примусовий пошук мецената. Документ під назвою «смета Внуки» пересилався чималій кількості осіб, адже організатори нарахували майже 7,5 млн рублів (3.5 млн грн) лише для старту проєкту і першого місяця роботи, а потім щомісячно ще 6,3 млн рублів (майже 3 млн грн.) – це зарплати співробітників, маркетинг, оренда офісу, логістика, гонорари тощо. До документу додавалась так звана «Дорожная карта».

«Дорожная карта» запуску пропагандистського проекту «Внуки» та його фінансування. План російських спецслужб

Аби знайти майже $100 тис. на новий пропагандистський проєкт, російські спецслужби застосували перевірену методику, про яку неодноразово розповідали колишні російські олігархи-втікачі. «Ввічливі люди» звертаються до багатих та впливових осіб із неоднозначною репутацією і «просять» їх профінансувати щось в інтересах держави. У результаті до фінансування «Внуків» долучився скандально відомий генеральний секретар Федерації боксу Росії, людина з кримінальним минулим – Умар Кремльов (Умар Кремлёв), відомий як Умар Лутфуллоев.

Гаманець для «Внуків»

У мережі можна знайти багато цікавих фактів про минуле російського бізнесмена і громадського діяча Кремльова. Справжнє ім’я і прізвище Умара Кремльова – Лутфуллоев Умар Али Назарович. У 90-х був членом так званої Серпуховской ОПГ, яка діяла у Підмосков’ї. Декілька разів судимий за спричинення тяжких тілесних побоїв і вимагання, отримував реальні терміни у в’язниці. Щоб очистити репутацію у середині 2000-х змінив узяв прізвище дружини (Кремльов). Головний актив бізнесмена – компанія «Кремлевское золото», яка виросла із невеличкої ювелірки.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії, колишній кримінальний авторитет Умар Кремльов (Лутфуллоев)

Про наближеність Кремльова-Лутфуллоева до російської влади свідчать його високі державні нагороди, такі як орден ««За заслуги перед Отечеством ІІ степени», «Почётная грамота президента Российской Федерации», яку отримують за вагомий вклад у безпеку та законність у РФ, хрест міжнародного ордена «Георгиевская Слава», а також медаль «25 лет Службе безопасности президента РФ».

Непрямим підтвердженням співпраці представників проекту «Внуки» з людьми Кремльова є постійне залучення представників Федерації боксу Росії до участі у різних патріотичних заходах, які організовують «Внуки».

Практично всі публічні заходи «Внуки» проводять спільно з підлеглими Умара Кремльова із Федерації боксу Росії

Всі організаційні та фінансові аспекти проєкту були залагоджені за кілька місяців. І вже 26 квітня «Внуки» офіційно презентували проєкт, провівши прес-конференцію у «Известиях». Лояльним до організації російським медіаресурсам напередодні конференції присилали спеціальні запрошення.

Запрошення журналістів партнерських росЗМІ на закриту презентацію проєкту «Внуки»

Нове амплуа «коханки Януковича»

Серед активістів проекту «Внуки» засвітилась і скандально відома в Україні журналістка преспулу Януковича Олена Березовська. Вона втекла у Росію відразу після Революції Гідності та очолила там пропагандистське видання «Украина.ру», а у 2016 році потрапила під санкції РНБО. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні активно їздить тимчасово окупованими територіями Донбасу та Харківщини, де знімає для пропагандистських ЗМІ сюжети про «успішний хід спеціальної воєнної операції російської армії».

Свого часу Олена Березовська, яка називає себе «не коханкою, а другом Януковича», оскандалилася фейковим сюжетом про дітей зони АТО (ООС), додавши у заставку кадри, які не мають жодного стосунку до подій в Україні, а були відзняті у Беслані та Узбекистані за багато років до війни на Донбасі.

Крім Тетяни Поп та Олени Березовської над проектом «Внуки» працює ще один українець Андрій Будяк. Він так само, як і перші дві сепаратистки, втік з Києва до Москви після Революції Гідності, оскільки підозрювався у роботі на російські спецслужби. Всі троє колаборантів перебувають у базі даних сайту «Миротворець».

Відзначення сакральної для росіян дати 9 травня стало для Поп, Березовської і Будяка першим «бойовим хрещенням» у ролі «Внуків». Напередодні свята вони виступили з традиційними для пропагандистів Кремля ініціативами: відвідини ветеранів, організація автопробігу «вічного вогню», поїздки на тимчасово окуповано територію України з «гуманітарною» місією, участь у «Безсмертному полку» тощо. Чомусь про все це вони вирішили написати особисто Путіну, копії листів опинились у вищезгаданій зламаній пошті співробітника російських спецслужб.

Організатори проекту «Внуки» написали Путіну листа підтримки його політики війни і вбивств в Україні

Усі перелічені українські втікачі не просто пишуть про свій проєкт, але дякують хазяїну Кремля за його державну політику, виражають підтримку Путіну у відновленню «історичної пам’яті», патріотизму, і обіцяють подальшу «службу» на благо Росії. Тобто дякують за те, що Путін наробив зараз в Україні. Все це для них «історична справедливість».

По суті, Кремль отримав ще один рупор «руського міра», який виправдовує війну і жертви українського народу.

Війна в Україні змінила плани організації «Внуки», які зараз дещо відійшли від довоєнної «Дорожной карты», і наразі активно займаються висвітленням ходу «специальной военной операции» Путіна, її виправдовуванням і візитами на тимчасово окуповані території України.

До прикладу, у сюжеті «Россия 24» від 7 травня Олена Березовська розповідає про свій четвертий візит в Україну від початку вторгнення. Вона цього разу опинились у щойно окупованому російськими військами місто Сватово Луганської області. Прикриваючись гуманітарною місією, Березовська організовує інтерв’ю з українськими військовополоненими, роздає малечі «георгіївські стрічки» і російські прапори, піднімає радянський стяг і дякує окупаційним військам за «звільнення України».

11-12 травня Березовська вже спільно з Тетяною Поп відвідують Маріуполь і Донецьк, що також активно висвітлюється росЗМІ.

Микола Мельник, для «Главкома»