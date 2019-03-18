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    Офіційно: бразильський форвард «Шахтаря» став українцем (документ)

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    Жуніор Мораес тепер не буде вважатися у &laquo;Шахтарі&raquo; легіонером - Офіційно: бразильський форвард «Шахтаря» став українцем (документ)
    Жуніор Мораес тепер не буде вважатися у «Шахтарі» легіонером
    Укрінформ

    Тепер у збірній Шевченка буде два бразильських футболісти

    31-річний бразильський форвард донецького футбольного клубу «Шахтаря» Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

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    У довідці про реєстрацію Жуніора Мораеса громадянином України зазначається, що «відповідно до законодавства України зазначена особа є громадянином України з 15.03.2019 року».

    Таким чином, Жуніор Мораес отримає український паспорт і зможе виступати за національну збірну країни з футболу. 22 березня «жовто-сині» стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

    Жуніор Мораес у чемпіонаті України грає з літа 2012 року. Провів по три сезони за донецький «Металург» і київське «Динамо». У червні 2018 року підписав контракт із «Шахтарем». 31-річний бразильський форвард є найкращим бомбардиром нинішнього чемпіонату України - на його рахунку 16 забитих м'ячів. Всього в УПЛ він провів 138 матчів, в яких забив 73 м'ячі.

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    Джерело: Сайт ФК «Шахтар»

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