Офіційно: бразильський форвард «Шахтаря» став українцем (документ)



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31-річний бразильський форвард донецького футбольного клубу «Шахтаря» Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.

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У довідці про реєстрацію Жуніора Мораеса громадянином України зазначається, що «відповідно до законодавства України зазначена особа є громадянином України з 15.03.2019 року».

Таким чином, Жуніор Мораес отримає український паспорт і зможе виступати за національну збірну країни з футболу. 22 березня «жовто-сині» стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

Жуніор Мораес у чемпіонаті України грає з літа 2012 року. Провів по три сезони за донецький «Металург» і київське «Динамо». У червні 2018 року підписав контракт із «Шахтарем». 31-річний бразильський форвард є найкращим бомбардиром нинішнього чемпіонату України - на його рахунку 16 забитих м'ячів. Всього в УПЛ він провів 138 матчів, в яких забив 73 м'ячі.

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»