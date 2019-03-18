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    Думки вголос

    На мітингу Порошенка побили найнятого провокатора антиукраїнського пропагандиста Шарія

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Проросійський блогер Анатолій Шарій - На мітингу Порошенка побили найнятого провокатора антиукраїнського пропагандиста Шарія
    Проросійський блогер Анатолій Шарій

    Треба зробити максимально популярним новий жанр - як найнятих провокаторів Шарія на мітингах б'ють

    Мовою оригіналу

    Известный пропагандист Анатолий Шарий, работающий на спецслужбы РФ, нанимает на выборах в Украине каких-то проходимцев для информационных провокаций. Открыто покупает через интернет, дает деньги, и прохвосты начинают что-то кричать на митингах - то есть никакой политики нет, это не свобода слова, не убеждения - это за 15 тысяч. На самом деле такие видео дискредитируют украинское общество, Шарий показывает продажность людей, показывает, что продаются они также как и он сам. Шарий провокации делает постоянно - он подавал не раз в суд против меня лично и Цензора - спасибо нашим судам - разобрались, все суды Шарий проиграл. 

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    Я думаю, надо сделать максимально популярным новый жанр - как нанятых провокаторов Шария на митингах бьют.

    Прошу откликнуться автора видео, хотел бы просто поблагодарить.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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