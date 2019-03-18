На мітингу Порошенка побили найнятого провокатора антиукраїнського пропагандиста Шарія

Проросійський блогер Анатолій Шарій

Треба зробити максимально популярним новий жанр - як найнятих провокаторів Шарія на мітингах б'ють

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Известный пропагандист Анатолий Шарий, работающий на спецслужбы РФ, нанимает на выборах в Украине каких-то проходимцев для информационных провокаций. Открыто покупает через интернет, дает деньги, и прохвосты начинают что-то кричать на митингах - то есть никакой политики нет, это не свобода слова, не убеждения - это за 15 тысяч. На самом деле такие видео дискредитируют украинское общество, Шарий показывает продажность людей, показывает, что продаются они также как и он сам. Шарий провокации делает постоянно - он подавал не раз в суд против меня лично и Цензора - спасибо нашим судам - разобрались, все суды Шарий проиграл.

Я думаю, надо сделать максимально популярным новый жанр - как нанятых провокаторов Шария на митингах бьют.

Прошу откликнуться автора видео, хотел бы просто поблагодарить.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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