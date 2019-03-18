Тимошенко у Слов'янську на Донбасі зібрала велелюдний мітинг



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Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко на мітингу у Слов’янську Фото: ba.org.ua

Лідер «Батьківщини» запевнила, що одразу після виборів розпочне переговори про мир на українських умовах в новому форматі

Об’єднання всіх українців допоможе Україні вистояти та досягти омріяного миру. Про це Юлія Тимошенко сказала під час велелюдного мітингу у Слов’янську на Донеччині, йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини».

Лідер «Батьківщини» наголосила, що нова влада відновлюватиме території, що постраждали від війни, залучаючи до цього міжнародних партнерів.

Голова партії виступила проти тих політиків, які провину за збройний конфлікт перекладають на мешканців Донбасу: «Україні, як і Донбасу, важко бути сильними, піднімати економіку, коли триває російська агресія».

Тимошенко назвала справою честі для нової влади облаштування вимушених переселенців, забезпечення їх житлом і роботою.

Вона запевнила, що одразу після виборів розпочне переговори про мир на українських умовах в новому форматі – з тим, щоб за стіл перемовин сіли лідери держав, які давали Україні гарантії безпеки.

«Наша стратегія і наша дорога до миру – Будапештський меморандум. Це частина міжнародного права, яка у нас в руках», – заявила Юлія Тимошенко, нагадавши, як у 1994 році Україна відмовилась від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордонів, які нам давали ключові країни-підписанти – США, Великобританія, РФ, а згодом до них приєдналися Франція і Китай.

Лідер «Батьківщини» запевнила, що звітуватиме про виконання взятих на себе зобов’язань перед людьми: «Ми зустрінемося на цій самій площі і разом оцінимо зроблене».

Як повідомлялось, у разі перемоги на виборах президента Юлія Тимошенко планує створити міжнародний фонд відродження та розвитку Донбасу, щоб відновити все те, що зруйновано, і налагодити життя переселенців.