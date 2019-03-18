Джастін Трюдо втретє провів перестановки в уряді



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Глава уряду Канади Джастін Трюдо

Канада і далі переживає наслідки політичного скандалу навколо компанії SNC-Lavalin Group Inc.

Втретє за три місяці очільник уряду Канади Джастін Трюдо проводить ротацію серед членів кабінету міністрів на фоні політичного скандалу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, очільником Ради фінансів стала 64-річна депутатка Джойс Мюррей, яка представляє в парламенті Британську Колумбію. На цій посаді Мюррей замінить Джейн Філпотт, яка пішла в відставку 4 березня на фоні скандалу із будівельною компанією SNC-Lavalin Group Inc.

Філпотт таким чином висловила протест із приводу тиску на колишнього міністра юстиції Джоді Вілсон-Рейбольд із метою відмови від кримінального провадження щодо SNC-Lavalin Group Inc і заміни покарання на штраф. Цю компанію звинувачують в сплаті хабарів в Лівії в 2001-11 роках для отримання контрактів.

Також нагадаємо, що Канада продовжить місію військових інструкторів в Україні. З серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ВСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її. У грудні 2018 року Міністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад десять тисяч співробітників українських силових структур.

Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.