Крупная взятка для НАБУ: Луценко назвал, кто предлагал $800 тысяч
- 24 Листопада, 15:10
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Розсилка
ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого
Крупную взятку руководителю главного подразделения детективов НАБУ предлагал известный одесский контрабандист Вадим Альперин.
Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Главное следственное управление Генпрокуратуры зарегистрировало производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить $800 тысяч за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является оконченным составом преступления», - сообщил генпрокурор.
Он заявил, что ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения Альперина. «Готовим ходатайство об аресте», - написал Луценко.
Напомним, в сентябре правоохранители пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве и ряде других регионов, в частности в Одессе.
24 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику антикоррупционного бюро неправомерную выгоду в размере $800 тысяч.