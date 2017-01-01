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    Крупная взятка для НАБУ: Луценко назвал, кто предлагал $800 тысяч

    ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого
    Крупную взятку руководителю главного подразделения детективов НАБУ предлагал известный одесский контрабандист Вадим Альперин. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Главное следственное управление Генпрокуратуры зарегистрировало производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского
    • 24 Листопада, 15:10
    • Розсилка

    ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого

    Крупную взятку руководителю главного подразделения детективов НАБУ предлагал известный одесский контрабандист Вадим Альперин.

    Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    «Главное следственное управление Генпрокуратуры зарегистрировало производство, в рамках которого зафиксировано предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить $800 тысяч за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Такое предложение неправомерной выгоды должностному лицу является оконченным составом преступления», - сообщил генпрокурор.

    Он заявил, что ГПУ проводит мероприятия по установлению места нахождения Альперина. «Готовим ходатайство об аресте», - написал Луценко.

    Напомним, в сентябре правоохранители пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве и ряде других регионов, в частности в Одессе.

    24 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику антикоррупционного бюро неправомерную выгоду в размере $800 тысяч.

    Генпрокурор НАБУ Facebook
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