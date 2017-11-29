Католическое Рождество стало официальным выходным в Украине

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество. Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады. «29.11.2017 возвращено с подписью от президента», - говорится в сообщении. Закон вступит в силу на следующий день