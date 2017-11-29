Католическое Рождество стало официальным выходным в Украине
- Вчора, 17:01
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Закон вступит в силу на следующий день после опубликования
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество.
Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады.
«29.11.2017 возвращено с подписью от президента», - говорится в сообщении.
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, на новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные.
Практически месяц в Киеве будут проходить новогодне-рождественские праздники в рамках масштабного культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії».
Главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.
28 ноября в Украине начали реализацию новогодних елок.