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    Католическое Рождество стало официальным выходным в Украине

    Закон вступит в силу на следующий день после опубликования
    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество. Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады. «29.11.2017 возвращено с подписью от президента», - говорится в сообщении. Закон вступит в силу на следующий день
    • Вчора, 17:01
    • Розсилка

    Закон вступит в силу на следующий день после опубликования

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество.

    Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №5496 на сайте Верховной Рады.

    «29.11.2017 возвращено с подписью от президента», - говорится в сообщении.

    Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

    Напомним, на новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные.

    Практически месяц в Киеве будут проходить новогодне-рождественские праздники в рамках масштабного культурно-художественного проекта «НеоРік на Софії».

    Главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.

    28 ноября в Украине начали реализацию новогодних елок.

    закон Новый год Рождество
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